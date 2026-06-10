Vacanţă de vis, realitate de coşmar. O falsă agentă de turism a înşelat cu aproape un milion de lei zeci de oameni. Le-a promis concedii de lux la preţuri mici, dar a dispărut cu banii şi le-a distrus vacanţele. Scandalul a început după ce două familii cu copiii mici au fost date afară dintr-un hotel din Turcia pentru care plătiseră 68 de mii de lei.

Cele două familii au plecat în Turcia cu cei patru copii fără să bănuiască nimic. Recepţionerul le-a anunţat, însă, că nu apare nicio rezervare pe numele lor. Când au luat legătura cu femeia care le luase banii, le-a garantat că face plata pe loc. După câteva zile, când hotelul tot nu a primit banii, i-a evacuat pe români cu tot cu copii.

Cum reuşea falsa agentă de turism să câştige încrederea victimelor

Pentru a-i păcăli mai uşor pe oameni, femeia le spunea că prin intermediul ei pot beneficia de zboruri reduse chiar şi la jumătate de preţ pentru că a lucrat la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

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Printre victime se numără şi o femeie din Bucureşti care a plătit 4.000 de euro pentru o vacanţă în Japonia cu partenerul ei. Bucuroasă că a găsit "ofertă" la aproape jumătate de preţ, nu a stat pe gânduri.

Mai ales că a primit şi facturi, care în final s-au dovedit false.

"În momentul în care am cerut detalii concret, atunci a început să îmi spună că nu are programul, că altcineva se ocupă, că o să mi-l dea. Semnale au fost, dar le-am ignorat", a afirmat o victimă.

Falsa agentă de turism a înşelat 46 de persoane cărora le-a promis vacanţe la preţ redus în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Malta şi Franţa.

"Toată treaba asta a fost pentru că s-a mers pe încredere", a afirmat victima.

Femeia în vârstă de 38 de ani, din Bucureşti, îşi găsea victime cu ajutorul prietenilor pe care îi ruga să o ajute şi să recomande vacanţele pe care le vindea. După ce poliţiştii au primit mai multe plângeri au găsit-o pe suspectă. Nu au mai recuperat, însă, decât 100.000 de lei pentru păgubiţi.

Cum verifici o ofertă de vacanţă pentru a nu cădea în capcana escrocilor

"Verificaţi cu atenţie identitatea agenţiei de turism, existenţa acesteai în înregistrările oficiale şi autenticitatea ofertelor primite. Fiţi atenţi la preţurile mult sub nivelul pieţei. În situaţia în care aţi fost victima unei înşelăciuni, sesizaţi de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie", a declarat Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliția Capitalei.

"Pe site-ul ministerului de resort şi al Turismului există lista agenţiilor de turism licenţiate. Trebuie să se asigure că e un site recunoscut", a afirmat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT.

Arestată la domiciliu, falsa agentă de turism ar putea fi condamnată la cinci, şase ani de închisoare pentru înşelăciune.