Trei minute de şmecherie se pot transforma uşor în trei ani de puşcărie. O rată de schimb deloc avantajoasă, dar meritată, spun procurorii, pentru un bărbat din Bucureşti care i-a spart nasul unei tinere în plină stradă. Violenţa lui l-a dus astăzi în faţa judecătorilor, iar miza a fost chiar libertatea lui.

Scandalul a început după ce iubitul femeii bătute a claxonat o maşină, iar un tânăr dintr-un grup de petrecăreţi care traversau s-a simţit vizat. Agresorul a vrut să îi dea un pumn şoferului, dar a nimerit-o pe prietena lui.

"Prietenul meu s-a dat jos din maşină s-a dus catre ei să vorbeasca cu ei, sa se certe, asta nu stiu sa va spun exact, eu m-am dat jos din masina in ideea că să mediez puţin situaţia, baiatul care m-a şi lovit era de la început foarte agresiv, tot ţipa, tot încerca să lovească şi la un moment dat eu l-am tras pe prietenul meu să urcam în maşină să plecam moment în care băiatul în alb a venit şi m-a lovit frontal în faţă.", explică victima, Rebeca.

"Pur şi simplu, mi-a spart nasul.", mărturiseşte tânăra.

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Conflictul a fost aici, pe Calea Victoriei, in fata acestui hotel. Agresorul mai era cu doi prieteni, care nu au intervenit in scandal. Prietenul fetei lovite a fost cel care a sunat la 112.

"Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.", precizează Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Judecătorii au considerat că nu reprezintă un pericol public, aşa că va fi anchetat în libertate. Verdictul i-ar putea aduce, însă, trei ani de închisoare.