Video Bărbatul care i-a spart nasul unei tinere ar putea fi închis 3 ani. Conflictul, între agresor şi iubitul fetei
Trei minute de şmecherie se pot transforma uşor în trei ani de puşcărie. O rată de schimb deloc avantajoasă, dar meritată, spun procurorii, pentru un bărbat din Bucureşti care i-a spart nasul unei tinere în plină stradă. Violenţa lui l-a dus astăzi în faţa judecătorilor, iar miza a fost chiar libertatea lui.
Scandalul a început după ce iubitul femeii bătute a claxonat o maşină, iar un tânăr dintr-un grup de petrecăreţi care traversau s-a simţit vizat. Agresorul a vrut să îi dea un pumn şoferului, dar a nimerit-o pe prietena lui.
"Prietenul meu s-a dat jos din maşină s-a dus catre ei să vorbeasca cu ei, sa se certe, asta nu stiu sa va spun exact, eu m-am dat jos din masina in ideea că să mediez puţin situaţia, baiatul care m-a şi lovit era de la început foarte agresiv, tot ţipa, tot încerca să lovească şi la un moment dat eu l-am tras pe prietenul meu să urcam în maşină să plecam moment în care băiatul în alb a venit şi m-a lovit frontal în faţă.", explică victima, Rebeca.
"Pur şi simplu, mi-a spart nasul.", mărturiseşte tânăra.
Fata are nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale pentru fractura de piramidă nazală.
Conflictul a fost aici, pe Calea Victoriei, in fata acestui hotel. Agresorul mai era cu doi prieteni, care nu au intervenit in scandal. Prietenul fetei lovite a fost cel care a sunat la 112.
"Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.", precizează Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.
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Judecătorii au considerat că nu reprezintă un pericol public, aşa că va fi anchetat în libertate. Verdictul i-ar putea aduce, însă, trei ani de închisoare.