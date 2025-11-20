Sute de oameni la primul târg de animale din Ariniș, după pandemie. Revenirea tradiției în Maramureș

Târgurile de animale din județul Maramureș își reiau activitatea etapizat, în localitățile unde funcționau înainte de pandemie, pentru a sprijini producătorii locali, informează Agerpres.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a fost prezent joi la redeschiderea târgului din comuna Ariniș, unde au participat sute de persoane.

Maramureșul redeschide târgurile de animale după pandemie

"Mă reîntorc, pas cu pas, în toate locurile din Maramureș unde târgurile de animale au făcut parte din viața oamenilor. Oriunde ajung, aud aceeași dorință: ‘Să fie din nou ca înainte, târguri adevărate, cu oameni, cu mișcare, cu rost’. Târgurile nu sunt doar despre vânzare-cumpărare, ci despre legături, tradiții și întâlniri care au ținut comunitățile aproape. Continuăm demersurile pentru redeschiderea lor în tot județul: Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației, Seini, Șomcuta Mare și în toate celelalte locuri unde au existat târguri ani la rând.", a declarat Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureș.

Târgurile de animale ar putea fi organizate săptămânal

Președintele CJ a mai precizat că în unele localități târgurile ar putea fi organizate săptămânal, în funcție de cerințele comunității. "Săptămâna viitoare ajung în Dragomirești, iar apoi, pe rând, peste tot unde oamenii așteaptă aceste întâlniri. Analizăm posibilitatea ca târgurile să fie săptămânale, așa cum mulți și le amintesc și cum și-ar dori să redevină. Tradițiile noastre merită trăite, nu doar povestite.”, a adăugat Gabriel Zetea.

La redeschiderea recentă a târgului din comuna Asuaj au fost prezente aproximativ 1.000 de persoane. Pe lângă vânzarea de animale, la târg participă și diverși producători de bunuri necesare gospodăriei sau celor care cresc cai și alte animale.

