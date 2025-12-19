Evenimente în Bucureşti, în weekendul 20-21 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 20 decembrie, şi duminică, 21 decembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 20-21 decembrie

Sâmbătă, 20 decembrie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Salvați-l pe Moș Crăciun!", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Zaharașka și zăpada uitată", la Teatrul de Artă, de la ora 17.00 se joacă "Toto", la Teatrul Masca, iar de la ora 19.00 se joacă, printre altele, "lluzii", la FF Theatre, "Extraordinară viață", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Secretul familiei Posket", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Duminică, 21 decembrie, ziua de teatru începe tot de la ora 10.00, cândd se joacă piesa pentru copii "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Metamorfoza", la Teatrul Excelsior, de la ora 12.00 se joacă "Iată vin colindătorii", la Hard Rock Cafe, de la ora 15.00 se joacă "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, de la ora 17.00 se joacă "Între două nu te plouă!", la Teatrul Roșu, iar de la ora 19.00 se joacă "Funeralii fericite", la FF Theatre, "O scrisoare pierdută", la Sala Gloria, "Moroi și păpădii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Repetiție pentru o lume mai bună", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 20-21 decembrie

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 19.00, la Palatul Naţional al Copiilor are loc concertul "Gala Folk Bun", în timp ce tot de la ora 19.00, la Sala Palatului are loc concertul "Crăciunul Dirijorului" cu Daniel Jinga. De asemenea, de la ora 19.30, la Sala Radio sunteţi aşteptaţi la un concert special de sărbători susţinut de Alexandru Andrieș şi invitaţii săi.

Duminică, 21 decembrie, de la ora 11.00, în Quantic Pub are loc un concert susţinut de Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu. De la ora 13.00, la Ateneul Român sunteţi aşteptaţi la concertul "Symphony Of Emotions – Christmas Songs", în timp ce un alt concert de colinde este susţinut de Vlăduţa Lupău şi Orchestra Metropolitană Bucureşti, la Sala Palatului, de la ora 18.00. De la ora 18.00, la Circul Metropolitan Bucureşti se desfăşoară concertul "Crăciun Imperial".

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 20-21 decembrie

Cel mai aşteptat meci de fotbal al sfârşitului de an, FCSB - Rapid Bucureşti, se joacă duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20.00. Duelul este prefaţat de meciul dintre Metaloglobus Bucureşti şi Unirea Slobozia, care are loc sâmbătă, de la ora 14.30, pe arena din Clinceni.

Sâmbătă, de la ora 12.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se dispută finala Cupei României la rugby. Se înfruntă SCM Timişoara şi CSM Baia Mare.

Sâmbătă avem două meciuri de baschet masculin în Bucureşti, Steaua Sharks Bucureşti - CSM CSU Oradea (Sala Mihai Viteazul, ora 18.00) şi Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti (Sala Rapid, ora 19.00), dar tot în weekend avem şi două meciuri de baschet feminin în Bucureşti, Rapid Bucureşti - Sportul Studenţesc (sâmbătă, Sala Rapid, ora 16.00) şi Sportul Studenţesc - Universitatea Cluj (duminică, Arena de Baschet, ora 13.00).

Sâmbătă, în Bucureşti avem şi două meciuri de volei masculin, CSM Bucureşti - CS Arcada Galaţi (Sala Unirea Dobroeşti, ora 16.00) şi CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CS Rapid Bucureşti (Sala Politehnica, ora 18.00). Şi tot sâmbătă, de la ora 16.00, în Sala Polivalenta Elite Performance Sun Plaza Mall se joacă meciul de volei feminin dintre CSM Bucureşti şi CSO Voluntari.

