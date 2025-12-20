Timișoara, 36 de ani de la Revoluţie. Sirenele au marcat momentul eliberării de comunism

Sâmbătă, la ora 12:00, în Timişoara au fost activate sirenele de alarmare, pentru a marca momentul eliberării oraşului de sub regimul comunist. Sute de persoane iau parte la manifestările dedicate împlinirii a 36 de ani de la declanşarea Revoluţiei care a dus la căderea dictaturii comuniste.

În 20 decembrie 1989, zeci de mii de oameni s-au adunat în Piaţa Operei şi au strigat "Azi în Timișoara, mâine în toată țara". Şi aşa a şi fost. Astăzi, după 36 de ani de la acel moment istoric, în Timişoara au răsunat din nou "sirenele libertății", într-un gest simbolic de comemorare a eroilor Revoluţiei.

"Balconul Operei, la fel ca în 89', s-a umput şi astăzi de revoluţionari care şi-au amintit de acele zile extrem de încărcate. De altfel, atunci au avut curajul să urce în acel balcon şi să citească tare şi răspicat revendicările timişorenilor: se cerea clar demisia lui Ceauşescu, a Guvernului, alegeri libere şi şi tragerea la răspundere a celor care au dat ordin să se tragă în populaţie", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

"Acest moment simbolic marchează eliberarea Timişoarei şi omagiază curajul celor care au luptat pentru libertate şi demnitate", a transmis Primăria Timişoara, precizând că acţiunea de sâmbătă reprezintă un "moment de reculegere şi omagiu", pentru a onora şi reafirma valorile Revoluţiei din 1989: libertatea, solidaritatea şi respectul pentru drepturile omului.

