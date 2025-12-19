Antena Meniu Search
20 decembrie, Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 20 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

19.12.2025
Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul este prăznuit pe 20 decembrie Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul este prăznuit pe 20 decembrie - doxologia.ro

Sfântul Ignatie Teoforul, 35-107, se crede că a fost sirian de origine şi că, înainte de convertirea sa la creştinism, ar fi fost păgân şi mare persecutor al creştinilor. Conform crestinortodox.ro, potrivit tradiţiei, Ignatie a fost episcop de Antiohia. A suferit moarte martirică la Roma, în timpul domniei Împăratului Traian (98-117). A fost arestat, împreună cu alţi creştini, în timpul persecuţiei din Antiohia şi pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare, în Amfiteatrul de la Roma. 

În timpul domniei lui Heraclie, Împăratul Bizanţului, moaştele Sfântului Ignatie Teoforul au fost duse la Roma şi se află acolo, în Biserica Sfântului Clement.

Sfântul Ignatie i-a cunoscut pe Apostoli şi a fost hirotonit Episcop al Antiohiei de Sfântul Apostol Petru. Origen afirmă că Sfântul Igantie a fost al doilea Episcop al Antiohiei, în vreme ce Eusebiu îl prezintă ca al III-lea.

Conform sursei amintite, Sfântul Ignatie a luptat împotriva celor care susţineau că Hristos a avut un trup aparent. De asemenea, Sfântul Ignatie a predicat neîncetat unirea în jurul episcopului, înconjurat de prezbiteri.

Părticele din moaştele sale se află în Catedrala episcopală din Galaţi, la Schitul Darvari din Capitală şi la Mănăstirea Tismana.

sfantul ignatie 20 decembrie sarbatoare sfantul ignatie praznuire sfantul ignatie
