Scuterele şi motocicletele prind viteză și îi lasă în urmă pe șoferii blocați în trafic. Tot mai mulți români schimbă patru roți pe două, pentru că ajung mai repede la serviciu și își reduc aproape la jumătate cheltuielile cu carburantul. Dealerii spun că cererea este la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Bogdan și-a cumpărat primul scuter după ce a realizat că petrecea aproape două ore pe zi blocat în trafic. Acum ajunge mai repede la serviciu și cheltuie mai puțin.

"Este foarte aglomerat şi cu scuterul te deplasezi foarte uşor. De două ori ajung mai repede cu scuterul. Bine, trebuie avut grijă la trafic pentru că nu toată lumea îi respectă pe cei pe două roți. Este o diferenţă mare, un scuter consumă undeva la 4% faţă de o maşină care consumă 8, 9, 10%", spune Bogdan, șofer.

Nu e de mirare că numărul înmatriculărilor de vehicule pe două roți a crescut constant, cu 300 mai multe în fiecare lună. Numai luna trecută au fost înmatriculate peste 3.300 de motociclete și scutere. Mulți clienți merg în showroom-uri hotărâți să înlocuiască mașina cu un vehicul pe două roti. Cei mai mulți dintre ei aleg, pentru început, un scuter.

Articolul continuă după reclamă

De ce aleg clienţii scuterele

"Este văzut ca un entry pentru viitorii motociclişti. În acest an, se simte un apetit mult mai mare al clienților pentru scuterele de 125 de cm cubi, urmate bineînțeles și de scuterele puțin mai mari. Putem găsi scutere pornind de la 3900 - 4000 de euro. Varianta scuterelor ieftine sunt cele care fac numărul unităţilor de vânzare", menţionează Mădălin Ene, director general reprezentanţă auto.

Investiția se recuperează rapid din consumul redus de carburant și costurile mai mici de întreținere. Pentru un șofer care merge zilnic la serviciu și parcurge aproximativ 20 de kilometri pe zi, o mașină cu un consum urban de 8% îl costa 350 de lei. Cu un scuter care consuma la jumătate și cheltuielile scad la jumătate

În orele de vârf, diferența se vede cel mai bine aici, în trafic. În timp ce coloanele de mașini înaintează cu greu, scuterele își fac loc și ajung la destinație în câteva minute. Tocmai de aceea, tot mai mulți români aleg să treacă de la patru roți, la două.

Printre cei care s-au decis recent să facă schimarea se numără și Dan.

"Caut mai multe oferte să mă uit, mi se pare mai practic având în vedere circulaţia din București și de lângă Bucuresti, eu zic că e mai practic, mai ales când nu ai de cărat, nu ai bagaje și vrei să te deplasezi repede", explică Dan, client.

În România sunt înmatriculate peste 160.000 de scutere și motociclete.