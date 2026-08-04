Artişti şi program Untold 2026. Flo Rida, Sting, Lewis Capaldi, printre headlineri
Numărătoarea inversă pentru UNTOLD 2026 a început. Festivalul de la Cluj aduce pe aceeași scenă artiști care au dominat topurile muzicale în ultimele două decenii. Sting, Flo Rida și Lewis Capaldi conduc lista headlinerilor, iar organizatorii au anunțat programul complet al celor patru zile de festival.
Mai sunt doar două zile până la startul UNTOLD 2026, iar organizatorii au publicat programul complet al celor patru zile de festival. Sting, Flo Rida și Lewis Capaldi sunt printre cele mai așteptate nume ale ediției din acest an, alături de Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers sau Zara Larsson. Iată cine cântă în fiecare zi și care sunt cele mai importante concerte.
Cei mai cunoscuţi artişti internaţionali de la Untold 2026
Organizatorii UNTOLD au publicat programul complet al ediției din 2026, iar festivalul care începe pe 6 august la Cluj-Napoca aduce unele dintre cele mai sonore nume din muzica internațională. Pe scenele festivalului vor urca artiști consacrați din zona pop, dance, hip-hop și muzică electronică, iar printre cei mai așteptați se numără Sting, Flo Rida, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers și Zara Larsson.
Ca în fiecare an, Mainstage va găzdui marile concerte ale ediției, în timp ce scenele Galaxy, Alchemy și DayDreaming vor fi dedicate fanilor muzicii techno, house, trance și urban.
Se reuneşte trupa Animal X. Alţi artişti români pe scena Untold
Revenirea trupei Animal X este una dintre surprizele ediției UNTOLD 2026. După 13 ani, Șerban Copot, Laurențiu Duță și Mihai Gruia urcă din nou împreună pe scenă, într-un concert special pe Mainstage, programat pe 9 august, în care vor readuce în fața publicului hituri precum N-am crezut, Pentru ea, Balada și Iubirea mea. Line-up-ul românesc este completat de nume precum Smiley, Grasu XXL, Paraziții, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Erika Isac, Petre Ștefan, Albert NBN, Șatra B.E.N.Z., Azteca, Rava, Marko Glass feat. Bvcovia și Noua Unspe, care vor urca pe scenele Mainstage și Alchemy pe parcursul celor patru zile de festival.
Program pe zile
Joi, 6 august | Sting deschide UNTOLD 2026
Prima zi a festivalului aduce unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției. Sting urcă pentru prima dată pe scena UNTOLD, într-un concert care promite să adune zeci de mii de spectatori.
Tot pe Mainstage sunt programați The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Pentru fanii muzicii techno, Carl Cox este capul de afiș al scenei Galaxy, în timp ce Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass feat. Bvcovia vor concerta la Alchemy. La Daydreaming, atmosfera va fi întreținută de WhoMadeWho Hybrid DJ Set.
Vineri, 7 august | Kygo și Marshmello, în aceeași seară
A doua zi de festival aduce unul dintre cele mai puternice line-up-uri ale ediției. Kygo și Marshmello sunt capetele de afiș ale serii, alături de Zara Larsson, Sebastian Ingrosso și Swae Lee.
Pe scena Galaxy sunt programați GORDO și Maceo Plex, în timp ce la Alchemy vor urca Pendulum, Paraziții și Erika Isac. La Daydreaming, publicul îi va putea vedea pe Sébastien Léger și Mano Le Tough.
Sâmbătă, 8 august | Lewis Capaldi și Martin Garrix
Sâmbătă este ziua în care Lewis Capaldi susține primul său concert în România, unul dintre cele mai așteptate momente ale UNTOLD 2026.
Pe Mainstage vor mai urca Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. La Galaxy sunt programați Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati, iar scena Alchemy îi aduce în fața publicului pe Denzel Curry, Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN.
Duminică, 9 august | Flo Rida încheie festivalul
Ultima zi de UNTOLD 2026 îl aduce pe scena principală pe Flo Rida, artistul american cunoscut pentru hituri precum Low, Right Round, Whistle și Good Feeling.
În aceeași seară vor mai concerta Tash Sultana, Steve Aoki și Afrojack b2b R3HAB. La Galaxy sunt programați Jamie Jones, Sara Landry și MRAK, iar la Alchemy vor urca Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava. Festivalul se va încheia la Daydreaming cu show-urile Jan Blomqvist și Major League DJZ.
Program UNTOLD 2026 joi, 6 august - complet
18:00–18:45 – Olix & Aner (Kiss FM)
18:45–19:00 – Alexandra Căpitănescu
19:10–20:10 – DJ Bliss
20:25–21:15 – Smiley
21:15–21:25 – Sadhguru Moment
21:55–23:10 – Sting
23:10–23:45 – Kris Fade & Dean Curtis (Cancelled Music)
23:50–01:20 – James Hype
01:20–01:45 – Guess Who
03:30–05:00 – Maddix
Program UNTOLD 2026 vineri, 7 august - complet
18:00–18:30 — Dj Silent Disciple
18:40–19:25 — Puya
19:35–20:20 — Swae Lee
20:20–20:35 — Pro Tv Special Moment
20:35–21:20 — Alex Velea Special Show
21:20–22:35 — Zara Larsson
22:35–22:50 — Iqos Presents Damian Drăghici & Brothers X Pado & Belo
23:05–00:20 — Kygo
00:40–02:10 — Sebastian Ingrosso
02:40–03:55 — Marshmello
04:15–05:15 — Tchami
Program UNTOLD 2026 sâmbătă, 8 august - complet
18:00–19:00 — Șaguna
19:20–19:50 — Junii Sibiului & Guests
20:10–21:10 — Damian Drăghici & Brothers
21:55–22:55 — Lewis Capaldi
23:10–00:25 — Mestiza
00:45–02:00 — Lost Frequencies
02:30–04:00 — Martin Garrix
04:15–05:15 — Tujamo
Program UNTOLD 2026 duminică, 9 august - complet
18:00–18:45 — Dan T (Digi Fm)
18:55–19:55 — Grasu XXL
20:25–21:25 — Flo Rida
21:25–21:50 — Iqos Presents Jo & Lazy Ed
21:50–22:50 — Alan Walker
23:05–00:20 — Meduza³ (Live)
00:20–00:40 — Animal X
00:40–02:10 — Afrojack B2b R3hab
02:20–03:55 — Steve Aoki
03:45–05:00 — Padre Guilherme
Peste 200 de artiști la UNTOLD 2026
UNTOLD 2026 se desfășoară între 6 și 9 august, la Cluj Arena, iar organizatorii au pregătit peste 200 de artiști pe cele opt scene ale festivalului. Programul complet, inclusiv orele fiecărui concert, este disponibil pe site-ul oficial al evenimentului și în aplicația UNTOLD.