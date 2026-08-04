Artişti şi program Untold 2026. Flo Rida, Sting, Lewis Capaldi, printre headlineri

Numărătoarea inversă pentru UNTOLD 2026 a început. Festivalul de la Cluj aduce pe aceeași scenă artiști care au dominat topurile muzicale în ultimele două decenii. Sting, Flo Rida și Lewis Capaldi conduc lista headlinerilor, iar organizatorii au anunțat programul complet al celor patru zile de festival.

Mai sunt doar două zile până la startul UNTOLD 2026, iar organizatorii au publicat programul complet al celor patru zile de festival. Sting, Flo Rida și Lewis Capaldi sunt printre cele mai așteptate nume ale ediției din acest an, alături de Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers sau Zara Larsson. Iată cine cântă în fiecare zi și care sunt cele mai importante concerte.

Cei mai cunoscuţi artişti internaţionali de la Untold 2026

Organizatorii UNTOLD au publicat programul complet al ediției din 2026, iar festivalul care începe pe 6 august la Cluj-Napoca aduce unele dintre cele mai sonore nume din muzica internațională. Pe scenele festivalului vor urca artiști consacrați din zona pop, dance, hip-hop și muzică electronică, iar printre cei mai așteptați se numără Sting, Flo Rida, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Kygo, The Chainsmokers și Zara Larsson.

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Ca în fiecare an, Mainstage va găzdui marile concerte ale ediției, în timp ce scenele Galaxy, Alchemy și DayDreaming vor fi dedicate fanilor muzicii techno, house, trance și urban.

Se reuneşte trupa Animal X. Alţi artişti români pe scena Untold

Revenirea trupei Animal X este una dintre surprizele ediției UNTOLD 2026. După 13 ani, Șerban Copot, Laurențiu Duță și Mihai Gruia urcă din nou împreună pe scenă, într-un concert special pe Mainstage, programat pe 9 august, în care vor readuce în fața publicului hituri precum N-am crezut, Pentru ea, Balada și Iubirea mea. Line-up-ul românesc este completat de nume precum Smiley, Grasu XXL, Paraziții, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Erika Isac, Petre Ștefan, Albert NBN, Șatra B.E.N.Z., Azteca, Rava, Marko Glass feat. Bvcovia și Noua Unspe, care vor urca pe scenele Mainstage și Alchemy pe parcursul celor patru zile de festival.

Program pe zile

Joi, 6 august | Sting deschide UNTOLD 2026

Prima zi a festivalului aduce unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției. Sting urcă pentru prima dată pe scena UNTOLD, într-un concert care promite să adune zeci de mii de spectatori.

Tot pe Mainstage sunt programați The Chainsmokers, James Hype, Maddix și Smiley. Pentru fanii muzicii techno, Carl Cox este capul de afiș al scenei Galaxy, în timp ce Gramatik, Grasu XXL și Marko Glass feat. Bvcovia vor concerta la Alchemy. La Daydreaming, atmosfera va fi întreținută de WhoMadeWho Hybrid DJ Set.

Vineri, 7 august | Kygo și Marshmello, în aceeași seară

A doua zi de festival aduce unul dintre cele mai puternice line-up-uri ale ediției. Kygo și Marshmello sunt capetele de afiș ale serii, alături de Zara Larsson, Sebastian Ingrosso și Swae Lee.

Pe scena Galaxy sunt programați GORDO și Maceo Plex, în timp ce la Alchemy vor urca Pendulum, Paraziții și Erika Isac. La Daydreaming, publicul îi va putea vedea pe Sébastien Léger și Mano Le Tough.

Sâmbătă, 8 august | Lewis Capaldi și Martin Garrix

Sâmbătă este ziua în care Lewis Capaldi susține primul său concert în România, unul dintre cele mai așteptate momente ale UNTOLD 2026.

Pe Mainstage vor mai urca Martin Garrix, Lost Frequencies și MËSTIZA. La Galaxy sunt programați Holy Priest, Mau P și Joseph Capriati, iar scena Alchemy îi aduce în fața publicului pe Denzel Curry, Camo & Krooked, Deliric x Silent Strike x Muse Orchestra, Petre Ștefan și Albert NBN.

Duminică, 9 august | Flo Rida încheie festivalul

Ultima zi de UNTOLD 2026 îl aduce pe scena principală pe Flo Rida, artistul american cunoscut pentru hituri precum Low, Right Round, Whistle și Good Feeling.

În aceeași seară vor mai concerta Tash Sultana, Steve Aoki și Afrojack b2b R3HAB. La Galaxy sunt programați Jamie Jones, Sara Landry și MRAK, iar la Alchemy vor urca Andy C, Șatra B.E.N.Z., Noua Unspe, Azteca și Rava. Festivalul se va încheia la Daydreaming cu show-urile Jan Blomqvist și Major League DJZ.

Program UNTOLD 2026 joi, 6 august - complet

18:00–18:45 – Olix & Aner (Kiss FM)

18:45–19:00 – Alexandra Căpitănescu

19:10–20:10 – DJ Bliss

20:25–21:15 – Smiley

21:15–21:25 – Sadhguru Moment

21:55–23:10 – Sting

23:10–23:45 – Kris Fade & Dean Curtis (Cancelled Music)

23:50–01:20 – James Hype

01:20–01:45 – Guess Who

03:30–05:00 – Maddix

Program UNTOLD 2026 vineri, 7 august - complet

18:00–18:30 — Dj Silent Disciple

18:40–19:25 — Puya

19:35–20:20 — Swae Lee

20:20–20:35 — Pro Tv Special Moment

20:35–21:20 — Alex Velea Special Show

21:20–22:35 — Zara Larsson

22:35–22:50 — Iqos Presents Damian Drăghici & Brothers X Pado & Belo

23:05–00:20 — Kygo

00:40–02:10 — Sebastian Ingrosso

02:40–03:55 — Marshmello

04:15–05:15 — Tchami

Program UNTOLD 2026 sâmbătă, 8 august - complet

18:00–19:00 — Șaguna

19:20–19:50 — Junii Sibiului & Guests

20:10–21:10 — Damian Drăghici & Brothers

21:55–22:55 — Lewis Capaldi

23:10–00:25 — Mestiza

00:45–02:00 — Lost Frequencies

02:30–04:00 — Martin Garrix

04:15–05:15 — Tujamo

Program UNTOLD 2026 duminică, 9 august - complet

18:00–18:45 — Dan T (Digi Fm)

18:55–19:55 — Grasu XXL

20:25–21:25 — Flo Rida

21:25–21:50 — Iqos Presents Jo & Lazy Ed

21:50–22:50 — Alan Walker

23:05–00:20 — Meduza³ (Live)

00:20–00:40 — Animal X

00:40–02:10 — Afrojack B2b R3hab

02:20–03:55 — Steve Aoki

03:45–05:00 — Padre Guilherme

Peste 200 de artiști la UNTOLD 2026

UNTOLD 2026 se desfășoară între 6 și 9 august, la Cluj Arena, iar organizatorii au pregătit peste 200 de artiști pe cele opt scene ale festivalului. Programul complet, inclusiv orele fiecărui concert, este disponibil pe site-ul oficial al evenimentului și în aplicația UNTOLD.