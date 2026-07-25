Trafic de coșmar pe DN 56A, în județul Mehedinți! La aproape șase luni de la apariția unui crater uriaș în carosabil, încă se circulă bară la bară, iar timpii de așteptare sunt uriași. Bineînțeles, șoferii sunt revoltați și caută să ocolească zona ori de câte ori au ocazia. Iar problema cea mai mare este că lucrările încă nu au început.

Așa se desfășoară traficul pe DN 56A, în zona dealului Stârmina - bară la bară. Situația devine și mai gravă la orele de vârf. Sătui să stea la cozi interminabile, șoferii sunt revoltați.

"Foarte greu. Stăm la semafoare, stăm câte o oră, câte două"

"Fac naveta și e dezastru, stau și câte o oră în trafic"

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"Nu e normal dar ce putem să facem noi?"

"Asta e la ordinea zilei în România. Nu e numai aici" spun șoferii.

Pentru a evita zona, mulți dintre ei caută rute ocolitoare.

"Așa o să rămână. Ce să facem? Mă uit pe GPS și când văd că e trafic ocolesc" spune un șofer.

Traficul, restricţionat încă din luna februarie

Craterul s-a format în luna februarie. Încă de atunci, traficul este restricționat.

"În prezent traficul rutier în zona dealul Stârmina pe DN 56 A se desfășoară dirijat prin intermediul unui sistem de semaforizare electric. Pentru prevenirea aglomerării și asigurarea unei fluențe cât mai bune a circulației dirijarea traficului este preluată de polițiștii rutieri aflați în teren" spune Daniel Danciu (Serviciul Rutier Mehedinți).

"Documentația tehnică pentru punerea în siguranță a zonei calamitate este în elaborare termenul pentru finalizarea și depunerea acestor documente este data de 27 luna aceasta. urmând a se lansa licitația pentru efectuarea lucrărilor" spune Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

DN 56A este considerat un nod rutier important care face legătura dintre Drobeta-Turnu Severin și Calafat. Totodată, este un punct strategic de trecere spre Bulgaria și, mai departe, spre Grecia și Turcia.