Una dintre cele mai cunoscute tradiţii de Sfântul Andrei este păstrată până în prezent. Tradiţia grâului care este pus la încolțit în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, iar firele verzi sunt îngrijite până la Anul Nou. Potrivit credinței populare, felul în care crește grâul poate arăta dacă anul care vine va fi unul cu noroc, sănătate și belșug.

Tradiția grâului de Sfântul Andrei. Când se pune la încolțit și ce semnifică

Un vas, câteva boabe de grâu și puțină apă sunt suficiente pentru unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri de Sfântul Andrei. Grâul se pune la încolțit în ajunul sărbătorii, iar în tradiția populară, creșterea lui este asociată cu norocul și bunăstarea în noul an.

Pentru a ne feri de duhurile rele, în noaptea Sfântului Andrei usturoiul nu trebuie să lipsească din nicio casă. Din străbuni, oamenii păstrează tradiţia şi ung ferestrele şi porţile cu usturoi. În noaptea de Sfântul Andrei se spune că spiritele morţilor bântuie prin locurile în care au trăit, iar fetele de măritat îşi văd ursitul în vis.

Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie și este considerat ocrotitorul României. În calendarul popular, ajunul sărbătorii este asociat cu numeroase tradiții și obiceiuri, transmise din generație în generație.

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Grâul se pune, de regulă, la încolțit în seara de 29 noiembrie sau în noaptea de 29 spre 30 noiembrie. În unele zone, obiceiul este respectat chiar în dimineața zilei de Sfântul Andrei.

Tradiția spune că fiecare membru al familiei poate avea propriul vas cu grâu. În acest fel, la finalul anului, fiecare își poate urmări grâul și poate interpreta, potrivit credințelor populare, ce îi rezervă noul an.

Cum se pune grâul la încolțit

Pentru a respecta acest obicei, nu sunt necesare multe materiale. Grâul poate fi pus într-un ghiveci, într-o farfurie adâncă sau într-un bol.

Sunt necesare câteva boabe de grâu, un vas potrivit, pământ sau vată şi puțină apă. În recipient se așază un strat de pământ umezit sau de vată, peste care se presară boabele de grâu. Semințele trebuie să aibă suficientă umezeală pentru a germina, însă nu trebuie ținute în exces de apă.

Vasul se păstrează într-un loc călduros și luminos, de preferat pe pervazul unei ferestre. În zilele următoare, boabele încep să încolțească, iar firele verzi cresc treptat.

Pentru ca grâul să se dezvolte, este important ca suportul să fie menținut umed. Dacă este prea multă apă, boabele pot mucegăi sau se pot deteriora.

Ce semnificație are grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei

În tradiția populară românească, grâul este asociat cu fertilitatea, prosperitatea și belșugul. Fiind una dintre cele mai importante cereale pentru viața oamenilor, acesta a devenit un simbol al hranei și al continuității.

Obiceiul are legătură și cu vechiul calendar agricol. În comunitățile tradiționale, grâul era privit ca un semn al recoltelor și al bunăstării gospodăriei.

Potrivit credinței populare, grâul care crește înalt, des și verde până la Anul Nou este semn de noroc, sănătate și un an îmbelșugat. În schimb, firele rare sau care se dezvoltă greu pot fi interpretate, în unele regiuni, ca semn al unui an mai dificil.

Ce se face cu grâul de Anul Nou

Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei este păstrat și îngrijit pe parcursul lunii decembrie. La Anul Nou, membrii familiei urmăresc cât de mult a crescut și cum arată firele. În unele gospodării, grâul verde este așezat pe masa de sărbătoare sau este păstrat ca ornament. Firele tinere sunt asociate cu renașterea naturii, speranța și începutul unui nou ciclu.

Obiceiul este păstrat și de familiile de la oraș, fiind o tradiție simplă în care pot fi implicați și copiii. Pentru mulți români, pregătirea grâului reprezintă un prilej de a păstra legătura cu obiceiurile bunicilor și cu tradițiile de iarnă.