Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea

Diferenţele culturale pot fi uneori surprinzătoare, alteori amuzante, iar de multe ori ne reamintesc cât de mult avem de învăţat unii de la alţii. O americancă stabilită în Oradea, soţia unui jucător de baschet, a trăit recent un astfel de moment care a luat-o complet prin surprindere.

"Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar sunt şocată de ceva ce mi s-a întâmplat", povesteşte tânăra, pe TikTok. "Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopot şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că ies în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu ... un buchet de plante, stropind, probabil, cu apă sfinţită apartamentul. Ne vede şi pe noi, face asta din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta?! Nu ştiu dacă este o tradiţie, dacă catolicii sărbătoresc ceva, poate a fost un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează".

Deși momentul a fost confuz, reacția ei nu a fost una de respingere. Din contră. "Eu sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite. Făceam curat în bucătărie, aud un clopot şi văd un preot stropindu-mi uşa cu apă sfinţită (...). Dacă mă puteţi ajuta să înţeleg ce s-a întâmplat v-aş fi extrem de recunoscătoare".

Postarea a devenit virală, stârnind numeroase reacţii, cele mai multe amuzante. Într-unul din comentrii, femeia spune faptul că şi-ar fi dorit să ştie ce se întâmplă pentru că ar fi primit cu drag binecuvântarea. Povestea ei, spusă cu sinceritate și umor, a stârnit zâmbete tocmai pentru că surprinde acel moment în care două lumi se întâlnesc la... ușa apartamentului. Pentru români, scena este una familiară. Pentru cineva venit dintr-o altă cultură, poate părea desprinsă dintr-un film.

Ce este Boboteaza

Momentul care a pus-o pe gânduri pe americancă este legat de Bobotează, sărbătorită pe 6 ianuarie în calendarul ortodox. Boboteaza marchează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan și este una dintre cele mai importante sărbători religioase de la începutul anului.

În această perioadă, preoții merg din casă în casă pentru a sfinți locuințele cu agheasmă mare și cu busuioc, simbol al purificării, protecției și binecuvântării. Tradiția spune că astfel casa și cei care locuiesc în ea sunt ocrotiți pe tot parcursul anului.

De ce este bine să bem Agheasma Mare

Tradiția spune că Agheasma Mare este cel mai mare ajutor al creştinilor. "Vindecare de boli, dezlegare de păcate, demonilor pieire, de puterile potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Toţi cei care se vor stropi şi vor gusta dintr-însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă", a declarat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Conform tradiţiei, dacă vremea din ziua de Bobotează e geroasă, anul va fi unul roditor.

