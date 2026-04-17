Anna Bondar, este adversara Soranei Cîrstea în sferturi la Rouen

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, a doua favorită, o va întâlni pe maghiara Anna Bondar în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franţa), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, după ce aceasta a învins-o, joi seara, pe ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-0, 4-6, 6-0.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 16:24
Anna Bondar, adversara Soranei Cîrstea în sferturi la Rouen (WTA) - Profimedia

Cîrstea (36 ani, 26 WTA) a beneficiat în optimi de abandonul chinezoaicei Xinyu Wang, în primul set, la scorul, de 5-3.

Românca are 2-0 în meciurile directe cu Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, şi în 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3.

Rezultatele înregistrate joi în optimi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):

  • Irina Şimanovici (Belarus) - Hailey Baptiste (SUA/N.4) 6-3, 5-7, 6-3
  • Tatjana Maria (Germania) - Dominika Salkova (Cehia) 6-3, 6-2
  • Veronika Podrez (Ucraina) - Elisabetta Cocciaretto (Italia/N.7) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4
  • Anna Bondar (Ungaria) - Oleksandra Olinikova (Ucraina) 6-0, 4-6, 6-0
  • Sorana Cîrstea (România/N.2) - Xinyu Wang (China) 5-3 (abandona Wang)
Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Fiica lui Sile Cămătaru, jignită în ultimul hal: “O găsim la vitrină…”. Cum a reacționat
