Anna Bondar, este adversara Soranei Cîrstea în sferturi la Rouen

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, a doua favorită, o va întâlni pe maghiara Anna Bondar în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franţa), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, după ce aceasta a învins-o, joi seara, pe ucraineanca Oleksandra Olinikova cu 6-0, 4-6, 6-0.

Cîrstea (36 ani, 26 WTA) a beneficiat în optimi de abandonul chinezoaicei Xinyu Wang, în primul set, la scorul, de 5-3.

Românca are 2-0 în meciurile directe cu Bondar (28 ani, 64 WTA), după ce a învins-o în 2019 în primul tur la Budapesta, cu 4-6, 6-3, 6-4, şi în 2022 în sferturi la Lyon, cu 6-3, 6-3.

Rezultatele înregistrate joi în optimi la Open Capfinances Rouen Metropole (zgură):

Articolul continuă după reclamă

Irina Şimanovici (Belarus) - Hailey Baptiste (SUA/N.4) 6-3, 5-7, 6-3

Tatjana Maria (Germania) - Dominika Salkova (Cehia) 6-3, 6-2

Veronika Podrez (Ucraina) - Elisabetta Cocciaretto (Italia/N.7) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4

Anna Bondar (Ungaria) - Oleksandra Olinikova (Ucraina) 6-0, 4-6, 6-0

Sorana Cîrstea (România/N.2) - Xinyu Wang (China) 5-3 (abandona Wang)

