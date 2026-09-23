Antrenorul Mihai Pintilii a confirmat despărţirea de echipa greacă Levadiakos

Antrenorul român Mihai Pintilii şi-a încheiat colaborarea cu echipa greacă Levadiakos, unde a activat în ultimele două luni ca antrenor secund.

Mihai Pintilii nu mai este antrenor secund la grecii de la Levadiakos - Profimedia

Pintilii făcea parte, la greci, din staff-ul condus de antrenorul cipriot Elias Charalambous, tehnician cu care Pintilii a colaborat şi la FCSB. Totuşi, Pintilii a rezistat doar două luni în Grecia, el confirmând, pentru orangesport.ro, despărţirea de Levadiakos.

Conform sursei amintite, Pintilii s-a despărţit de Levadiakos "din motive personale". De asemenea, antrenorul român a ţinut să precizeze că nu se pune problema să preia pe FCSB sau să facă parte dintr-un eventual staff condus de Laurenţiu Reghecampf la FCSB.

În plus, Mihai Pintilii a ţinut să afirme că este încrezător că jucătorii români din lotul lui Levadiakos, Alexandru Pantea, Adrian Şut şi Octavian Popescu, vor performa la un nivel înalt, chiar dacă, momentan, Levadiakos este pe ultimul loc în Grecia, cu un punct obţinut în cinci meciuri.