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Messi a depăşit pragul de 100 de goluri marcate pentru Inter Miami 

Lionel Messi a avut o nouă evoluţie remarcabilă în tricoul lui Inter Miami Lionel Messi a avut o nouă evoluţie remarcabilă în tricoul lui Inter Miami - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.09.2026, 15:29 | Modificat la 21.09.2026, 15:31

Argentinianul Lionel Messi a avut nevoie de numai 116 meciuri pentru a depăşi pragul de 100 de goluri marcate pentru echipa americană Inter Miami.

Duminică seara, Inter Miami a evoluat cu FC San Diego, pe teren propriu, iar starul argentinian a avut o nouă evoluţie absolut remarcabilă. Messi a marcat golul de 1-1, în minutul 23, aceasta fiind reuşita sa cu numărul 101 în tricoul celor de la Inter Miami.

În cele din urmă, duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2, graţie golurilor marcate de Messi şi Luis Suarez, respectiv Dreyer, de două ori.

Pentru Messi a fost al 9-lea meci la rând în care a reuşit măcar un gol sau o pasă de gol. În cele nouă partide, starul argentinian a reuşit, în total, nouă goluri şi cinci pase decisive, vârful de formă fiind înregistrat la sfârşitul lunii august, când Inter Miami a trecut de CF Montreal, 7-1, partidă în care Messi a marcat patru goluri şi a dat şi o pasă decisivă.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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