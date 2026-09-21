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Când se joacă România - Franţa, marele meci din sferturile Campionatului European de volei masculin

România înfruntă Franţa, în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin România înfruntă Franţa, în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin - Facebook/Federatia Romana de Volei
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.09.2026, 15:17 | Modificat la 21.09.2026, 15:23

Naţionala de volei masculin a României a obţinut, pentru a doua oară la rând, calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European, competiţie care anul acesta se dispută în săli din Italia, Bulgaria, Finlanda şi România.

"Tricolorii" au trecut în optimi fără drept de apel, 3-0, de Ucraina, deşi adversarii erau consideraţi mari favoriţi. Eroii României au fost Alexandru Raţă, 16 puncte, şi Cristian-Daniel Chiţigoi, 11 puncte.

Pentru România urmează un nou meci cât se poate de greu, împotriva Franţei. Partida va avea loc marţi, 22 septembrie, de la ora 16.00, la Sofia. Ca şi în partida precedentă, românii sunt consideraţi outsideri. Totuşi, ei au avantajul moral al unei victorii obţinute împotriva Franţei chiar în faza grupelor, 3-2.

Culmea este că cele două formaţii s-au înfruntat şi în sferturile de finală ale ediţiei precedente, din 2023, şi tot în Bulgaria, dar la Varna. Atunci, Franţa s-a impus fără drept de apel, 3-0.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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