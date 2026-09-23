El este principalul suspect în cazul tinerei găsite în valiză. Vlad ar fi fugit din țară imediat după crimă

O relație toxică și nesănătoasă care a sfârșit cu o crimă. Este pe scurt istoria dintre Valentina și Vlad, protagoniștii unei povești cu final tragic. Tânăra de 28 de ani a fost găsită moartă, într-o valiză care a fost scoasă din apă, în zona barajului Ioneşti, județul Vâlcea. Despre tânărul cu un trecut violent, anchetatorii iau în calcul posibilitatea să fi fugit din țară imediat după crimă.

Între Valentina și Vlad existau adeseori certuri, urmate de bătăi. În noaptea de duminică spre luni, pentru tânără avea să fie și ultimul scandal. A fost bătută cu bestialitate, ucisă, pusă într-o valiză și aruncată în râul Olt. Despre bărbat, nicio urmă. Tânărul era cunoscut pentru un trecut violent. Avea ordin de protecție cerut de o altă iubită și obținut în anul 2022. Mai fusese cercetat pentru viol, iniţial, dar ulterior a fost încadrare juridică în lovire și alte violențe, spun polițiștii.

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea că imediat după faptă tânărul frizer să fi fugit din țară. În tot acest timp, înghesuită în valiză, Valentina "aștepta" să fie găsită. Ca să poată avea parte în sfârșit de liniște.

Ce spun procurorii

Procurorii vâlceni au deschis dosar penal pentru omor, în cazul tinerei găsite într-o valiză care plutea pe râul Olt, în dreptul unui baraj, care a fost descoperită de un pescar din zonă. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, principalul suspect este un bărbat în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care ar fi plecat din România înaintea descoperirii faptei. Medicii legişti au stabilit că moartea tinerei, produsă în urmă cu două zile, a fost violentă, aceasta având mai multe leziuni traumatice pe corp.

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Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, procurorul Adrian Vrăbete, informează că, în cursul zilei de marţi, poliţişti de la IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană aflatgă la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, judeţul Vâlcea, că a descoperit un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, precizează procurorul, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de omor, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o femeie în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din judeţul Vâlcea.

„Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026. La acest moment cercetările se desfăşoară «in personam», faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei”, afirmă procurorul.

Potrivit acestuia, „aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care benceficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”.

Activităţile de urmărire penale au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe langă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu.

Potrivit IPJ Vâlcea, tânăra de 28 de ani, originară din Dolj, locuia fără forme legale în comuna Tomşani, din judeţul Vâlcea. Marţi, în jurul orei 13:45, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat care se afla la pescuit, că, în zona barajului Ioneşti, a observat un bagaj care se afla la suprafaţa apei.

„În cel mai scurt timp, la faţa locului au fost direcţionate mai multe echipaje de poliţie, precum şi un echipaj de pompieri cu o ambarcaţiune şi un echipaj medical. De asemenea, la faţa locului s-au deplasat conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea şi procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, fiind efectuate cercetări la faţa locului”, precizează IPJ Vâlcea.

Potrivit poliţiştilor, trupul fetei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, iar în urma examinării medico-legale s-a stabilit că moartea acesteia a fost violentă.

„În atenţia poliţiştilor se află un bărbat în vârstă de 30 de ani, în prezent, fiind desfăşurate cu celeritate activităţi, în colaborare cu structurile competente, pentru depistarea acestuia şi dispunerea măsurilor legale care se impun. Totodată, în cursul zilei de miercuri, 23 septembrie, în cadrul activităţilor desfăşurate în cauză, este pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în vederea administrării probatoriului”, mai arată IPJ Vâlcea.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.