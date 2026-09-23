Incident grav, în această dimineaţă, într-o comună din judeţul Bacău. Un pod de fier s-a prăbuşit după ce structura sa a cedat sub greutatea unui utilaj de mare tonaj. Din fericire, nu există victime. Momentan circulaţia a fost deviată şi a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Autoritățile încearcă să găsească o soluție și să amenajeze o rută alternativă prin albia râului pentru autoturisme.

De asemenea, se caută soluții împreună cu Ministerul Transporturilor pentru amenajarea unei variante provizorii de pod.

Circulația, oprită. Trafic, deviat

În acest moment, circulația pe drumul respectiv este oprită, traficul fiind deviat pe rute alternative. Din primele date, vehiculul de mare tonaj ar fi depășit limita de 7,5 tone impusă pentru traversarea respectivului pod.

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Însă, acest lucru urmează să fie verificat de către autorității. Și asta pentru că se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a întâmplat acest incident și ce a dus la deteriorarea podului. Pentru a interveni prompt în cazul unor urgențe medicale, a fost relocată o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești la un punct de lucru din zonă.

Pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Asău din județul Bacău în urma acestui eveniment în care podul de fier a fost deteriorat. Din fericire nu au fost victime.