Real Madrid, atac la adresa arbitrilor: "Jucătorului nostru Federico Valverde i s-a diagnosticat o leziune"

Dezamăgiţi de înfrângerea suferită duminică seara, 1-2 cu Atletico Madrid, oficialii clubului de fotbal Real Madrid continuă să atace arbitrii care au condus partida de pe Metropolitano.

Partida a fost decisă, practic, de eliminarea fundaşului Dean Huijsen, de la Real Madrid, în minutul 50, la 0-0, însă cei de la Real Madrid susţin că doi jucători de la Atletico Madrid, Cristian Romero şi Lee Kang In, meritau să fie eliminaţi încă din prima repriză, din cauza unor faulturi dure pe care le-au comis.

Lee Kang In a avut o intervenţie brutală asupra uruguaianului Federico Valverde, însă a scăpat chiar şi fără cartonaş galben.

La câteva ore după meci, oficialii de la Real Madrid au anunţat că "jucătorului nostru Federico Valverde i s-a diagnosticat o leziune gravă" la glezna lovită de Lee Kang In în timpul partidei. Cei de la Real Madrid consideră că Valverde trebuie să mai efectueze examinări suplimentare înainte de a se pune un verdict ferm şi a se stabili cât va lipsi fotbalistul de pe teren.

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Anunţul vine după ce Jose Mourinho, antrenorul lui Real Madrid, a atacat şi el în termeni duri arbitrajul, considerând că centralul Ortiz Arias nu avea experienţa necesară pentru a conduce un asemenea meci, iar arbitrul VAR, Trujillo Suarez, "avea un trecut împotriva lui Real Madrid".