Atacantul camerunez Arnold Garita, prezentat oficial la FCSB

Oficialii FCSB au anunţat, joi, înregimentarea atacantului camerunez Arnold Garita, fotbalist care, practic, revine în Superliga, după ce a evoluat la FC Argeş în sezonul 2022-2023.

În căutarea unui atacant care să-i concureze lui Daniel Bîrligea, FCSB l-a dorit pe Denis Drăguş, jucător care aparţine de Trabzonspor, dar afacerea s-a dovedit a fi mult prea costisitoare.

În aceste condiţii, oficialii FCSB s-au reorientat către camerunezul Arnold Garita, fotbalist care are şi paşaport francez. Jucătorul de 31 de ani vine sub formă de împrumut, până în iarnă, de la echipa chineză Shenzhen Juniors.

De la 1 ianuarie 2027, Garita devine liber de contract, iar Gigi Becali, patronul FCSB, a anunţat, deja, că are pregătit un nou contract, pe un an, pentru atacantul camerunez, acord ce va fi oficializat după 1 ianuarie 2027, dacă fotbalistul dă randamentul scontat în meciurile în care FCSB le are de jucat până atunci.

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Joi, Garita a fost prezentat oficial drept noul jucător al FCSB, iar postarea de pe un renumit site de socializare a fost însoţită de mesajul: "Arnold Garita este, începând de astăzi, jucătorul nostru. Atacantul francez în vârstă de 31 de ani a efectuat vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 14. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!".

Vă reamintim că Garita a mai fost dorit de FCSB şi în 2023, după ce camerunezul a prins un sezon de excepţie la FC Argeş, 14 goluri şi două pase decisive în 40 de meciuri, dar atunci mutarea nu s-a perfectat şi atacantul a semnat cu Al Faisaly, grupare care îi oferea un salariu net superior.