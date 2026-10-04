Nu stai în sală și nu privești spectacolul. Ești protagonistul lui. Nu există scenă, nu există public, doar tu și actorul, iar ceea ce spui, faci sau alegi poate schimba povestea. La Timișoara, o trupă de teatru experimental duce teatrul imersiv la un alt nivel, prin metoda Teatrului Senzorial Labirint, o premieră pentru România. Iulia Pop și Alex Pancz au testat această experiență și au descoperit ce se întâmplă când povestea nu se mai desfășoară în fața ta, ci împreună cu tine.

Într-un conac, nu departe de centrul Timișoarei, intrăm într-o experiență de teatru cu totul diferită. Clădirea este deschisă pentru prima dată publicului în scopuri culturale, iar încăperile ei devin decorul unui spectacol în care nu există scenă și nici spectatori în sensul clasic al cuvântului.

Reporter: Ai mai fost la un spectacol de teatru senzorial până acum?

Reporter: Niciodată!

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Reporter: Ești doar tu, actorul și povestea în care tu ești personajul principal este pregătită? Hai să încercăm.

"Ca să vă arăt cum funcționează teatrul one to one, intru și eu în poveste. De aici înainte, nu mai știu exact ce urmează. Știu doar că voi întâlni pe rând actorii, iar reacțiile și alegerile mele vor face parte din spectacol. Am emoții sincer", spune Iulia Pop, reporter Observator.

Dincolo de fiecare ușă, începe o altă poveste

"Nu ştii niciodată cât timp mai ai să faci ceea ce vrei să faci! Mirosul de ceai o să împletească cu cel de tei și asta o să ademenească oamenii înăuntru și ei o să intre în ceainarie așa cum ai intrat și tu ultima dată! Cum ultima dată? Vă rog frumos să ieșiți, să ieșiți să mă lăsați în pace și să ieșiți pe aici? Da!"

Atmosfera se schimbă complet. Aici, spectatorul e invitat sa se întoarcă la copilul interior.

"Ești ok? M-ai găsit! Nu credeam că o să mă găsești așa de repede. Vrei să ne jucăm altceva? Ne jucăm? Hai! Ştii cine locuiește aici? Crăiasa oglinzilor! Mi-a zis mama că dacă punem mâna pe oglindă, crăiasa o să se supere pe noi! Cum?"

Următoarea etapă ne duce într-o încăpere eleganta, dominată de un candelabru de cristal și scari sculptate din lemn masiv.

"Senzațional arată sala asta, mie mi s-a spus să merg la etaj", spune Iulia Pop, reporter Observator.

Sus, într-o bibliotecă spectaculoasă și în ambianța de chitară, spectatorul e invitat la o introspecţie.

"O foaie şi un pix, ce să scriu? Vreau să te gandesti la tine de astăzi , la toate amintirile tale, sau la cele mai importante, pe care ai vrea să le iei cu tine şi să nu le uiţi niciodată! Să le păstrezi cu tine chiar și în haosul asta", menţionează Iulia Pop, reporter Observator.

"Astea sunt amintirile noastre. Mamă, pe mine m-a emoționat asta!"

Experiența continuă

"Ce am observat până acum este că spectacolul se construiește și prin mine. Acum urmează una dintre cele mai interesante etape ale experienței: voi fi legată la ochi, iar de aici, simțurile și imaginația trebuie să preia rolul pe care îl are, de obicei, imaginea. Corect? Corect!", spune Iulia Pop, reporter Observator.

"Sunt 17 actori amatori implicați și actori profesioniști sau studenți la actorie. Sunt tot felul de oameni care au nevoie să iasă din rutina zilnică, să simtă ceva să se conecteze la sine", explică Sebastian Dobrescu, regizor.

Metoda Teatrului Senzorial Labirint îmbină arta performativă cu elemente de mindfulness, meditație ghidată, muzică live și sound healing.

"Ce înseamnă pentru tine acasă? Acasă!? Unde sunt ai mei! Am sa te invit sa iti iei un moment și să mergi exact în acest loc".

Cât durează experienţa şi în ce constă reprezentaţia

Experiența durează aproape o ora și jumătate și plimbă spectatorul prin 12 momente intense. Rând pe rând toate simțurile sunt explorate. La fiecare 7 minute, în labirint mai intră câte un participant.

"Într-un spectacol clasic de la teatru este un parcurs, etapă cu etapă și ajungi la un final, pe când aici e un parcurs, și o iei mereu de la capăt , mereu de la capăt", explică Ana Maria Pandele Andone, actriţă.

"Fragments of Reality" se joacă în limba română sau engleză, iar interesul este mare: spectacolul are deja reprezentații sold-out în weekendurile următoare, până în noiembrie inclusiv. Un bilet costă 40 de lei.

Reporter: Iulia, cum a fost? Nici nu aş putea să descriu, dar cert este că povestea asta nu e la fel pentru toată lumea, e ceva ce trebuie experimentat. Personal.