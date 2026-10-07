Aventurierul britanic Karl Bushby a mers pe jos peste 50.000 de kilometri în jurul lumii, în 28 de ani

Aventura britanicului Karl Bushby în jurul lumii se apropie de final, după ce bărbatul de 50 de ani a parcurs peste 50.000 de kilometri pe jos, în aproximativ 28 de ani.

Karl Bushby a plecat din Chile în 1998, în jurul lumii, cu obiectivul de a ajunge, pe jos sau înot, în Hull, oraşul natal. Iar după circa 28 de ani, Bushby a ajuns, din nou, pe tărâm britanic, acesta reuşind să traverseze înot Canalul Mânecii, din Franţa până în Dover.

În momentul în care a ajuns din nou în Marea Britanie, Bushby a ţinut să precizeze că "mă bucur să simt din nou pământul britanic sub picioare după atâţia ani". Bushby mai are de parcurs aproximativ 400 de kilometri, până în Hull, înainte de a-şi încheia aventura.

Conform news.ro, acţiunea lui Bushby, de a traversa înot Canalul Mânecii, a fost supravegheată de autorităţile franceze şi britanice şi a fost ţinută la secret, din motive de securitate. În momentul în care a ajuns la Dover, Bushby a fost aşteptat de apropiaţi, dar şi de o echipă de filmare, condusă de regizorul german Werner Herzog, venită să imortalizeze momentul.

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Sursa amintită precizează că au existat mai multe momente, de-a lungul timpului, care au amânat şi chiar pus în pericol demersul aventurierului britanic. Este vorba despre criza economică din 2008, pandemia de Covid 19 sau chiar refuzul autorităţilor din Rusia de a-i acorda viză.

Bushby a anunţat că, după ce îşi va fi încheiat aventura, ar urma să susţină mai multe conferinţe pe tema ideii că "putem realiza mult mai multe decât ne imaginăm" şi va participa la realizarea unui documentar despre aventura sa.