Barcelona, calificare cu emoţii în optimile Cupei Spaniei deşi a jucat pe terenul unei echipe din Liga a III-a
FC Barcelona s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Spaniei, însă nu fără emoţii deşi a avut în faţă o echipă de Liga a III-a, CD Guadalajara.
Deşi Hansi Flick i-a aruncat în luptă, încă din primul minut, pe Lamine Yamal, Rashford sau Frenkie de Jong, catalanii s-au desprins abia pe final, graţie golurilor marcate, în ultimul sfert de oră, de Christensen şi Rashford.
Alături de FC Barcelona s-au mai calificat deja, în optimile Cupei Spaniei, şi formaţii precum Valencia, 2-0 la Sporting Gijon, Real Sociedad, 2-1 la Eldense, sau Deportivo La Coruna, 1-0 cu Real Mallorca.
De remarcat că meciul dintre CD Guadalajara şi FC Barcelona a început cu întârziere din cauza aglomerării create în jurul micuţei arene Estadio Pedro Escartín, stadion cu doar circa 8.000 de locuri.
