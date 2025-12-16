Antena Meniu Search
FIFA revine asupra preţurilor biletelor pentru Cupa Mondială, în urma unui puternic val de indignare

FIFA a anunțat bilete "mai accesibile" pentru toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială de anul viitor, după un val de indignare privind prețurile.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 20:52
FIFA revine asupra preţurilor biletelor pentru Cupa Mondială, în urma unui puternic val de indignare

Cele mai ieftine bilete vor fi acum oferite de la 60 dolari ca parte a unui nou "Nivel de acces pentru suporteri", care va fi disponibil special pentru suporterii echipelor calificate.

FIFA a fost acuzată de "trădare monumentală" de către reprezentanții suporterilor, după ce a ieșit la iveală că cele mai ieftine bilete pentru finala Cupei Mondiale de anul viitor urmează să coste 3.400 de euro.

Cu toate acestea, doar 10% din biletele asociațiilor membre participante se vor încadra în această categorie extrem de accesibilă.

FIFA a fost îndemnată să oprească vânzările de bilete la Cupa Mondială după ce s-a aflat că cei mai loiali fani ai țărilor se confruntă cu plata unor prețuri "extorcate" pentru bilete, cele mai ieftine pentru finală ajungând la peste 3.000 de lire sterline.

Biletele mai ieftine, care vor fi puse la dispoziție pentru fiecare meci din turneul din America de Nord, vor fi oferite federațiilor naționale ale căror echipe joacă.

