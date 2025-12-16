Antena Meniu Search
Clasament Superliga, după 20 de etape. Patru echipe luptă pentru a termina anul pe primul loc

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 20-a a Superligii de fotbal, iar în campionatul naţional lupta devine din ce în ce mai încins în fruntea clasamentului.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 12:35
FC Farul Constanţa şi UTA Arad au încheiat la egalitate, 1-1, unul dintre meciurile jucate luni seara, în timp ce FCSB s-a impus, scor 2-0, pe terenul celor de la Unirea Slobozia, însă doar după ce adversarii au rămas în inferioritate numerică, Şerbănică fiind eliminat în minutul 56.

Lupta din Superliga de fotbal devine din ce în ce mai încinsă, mai multe echipe profitând de noul pas greşit făcut de Rapid Bucureşti, 0-2, pe teren propriu, cu Oţelul Galaţi. Astfel, FC Botoşani, 0-0 la FC Argeş, Dinamo Bucureşti, 4-0 cu Metaloglobus Bucureşti, şi Universitatea Craiova, 2-0 la AFC Hermannstadt, s-au apropiat de giuleşteni şi trag speranţe că pot încheia anul 2025 pe primul loc, în condiţiile în care Rapid joacă, runda următoare, cu FCSB, formaţie care speră să reintre în lupta pentru locurile de play-off.

În celelalte meciuri jucate în etapa a 20-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: CFR Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1, Petrolul Ploieşti - Universitatea Cluj 0-1.

Clasament Superliga de fotbal 

1    FC RAPID    20    11    6    3    33-18    39 puncte

2    DINAMO         20    10    8    2    32-16    38 puncte

3    BOTOŞANI    20    10    8    2    30-14    38 puncte

4    CRAIOVA        20    10    7    3    32-20    37 puncte

5    FC ARGEŞ    20    10    4    6    26-19    34 puncte

6    OŢELUL         20    8    6    6    30-17    30 puncte

7    U. CLUJ        20    8    6    6    25-19    30 puncte

8    UTA ARAD    20    7    8    5    24-29    29 puncte

9    FCSB        20    7    7    6    29-25    28 puncte

10    FARUL         20    7    6    7    26-24    27 puncte

11    CFR CLUJ    20    5    8    7    28-33    23 puncte

12    PETROLUL    20    4    7    9    15-19    19 puncte

13    SLOBOZIA    20    5    3    12    18-29    18 puncte

14    CSIKSZEREDA    20    3    7    10    21-43    16 puncte

15    HERMANNSTADT20    2    6    12    16-34    12 puncte

16    METALOGLOBUS20    2    5    13    17-43    11 puncte

În etapa a 21-a, ultima din 2025, se joacă meciurile: FC Botoşani - CFR Cluj (vineri, 19 decembrie, ora 20.00), Metaloglobus Bucureşti - Unirea Slobozia (sâmbătă, 20 decembrie, ora 14.30), Oţelul Galaţi - FC Argeş (sâmbătă, 20 decembrie, ora 17.00), UTA Arad - Dinamo Bucureşti (sâmbătă, 20 decembrie, ora 20.00), AFC Hermannstadt - Petrolul Ploieşti (duminică, 21 decembrie, ora 14.00), Universitatea Cluj - Farul Constanţa (duminică, 21 decembrie, ora 16.30), FCSB - Rapid Bucureşti (duminică, 21 decembrie, ora 20.00), Universitatea Craiova - Csikszereda Miercurea Ciuc (luni, 22 decembrie, ora 20.00).

După cum spuneam şi se poate vedea, patru echipe, Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti, FC Botoşani şi Universitatea Craiova luptă pentru a încheia anul 2025 pe primul loc al Superligii de fotbal. De asemenea, sunt de urmărit, în această ultimă etapă a anului, şi echipele care luptă pentru a prinde loc de play-off. 

