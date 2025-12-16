Clasament Superliga, după 20 de etape. Patru echipe luptă pentru a termina anul pe primul loc

Luni seara s-au jucat ultimele meciuri din etapa a 20-a a Superligii de fotbal, iar în campionatul naţional lupta devine din ce în ce mai încins în fruntea clasamentului.

FC Farul Constanţa şi UTA Arad au încheiat la egalitate, 1-1, unul dintre meciurile jucate luni seara, în timp ce FCSB s-a impus, scor 2-0, pe terenul celor de la Unirea Slobozia, însă doar după ce adversarii au rămas în inferioritate numerică, Şerbănică fiind eliminat în minutul 56.

Lupta din Superliga de fotbal devine din ce în ce mai încinsă, mai multe echipe profitând de noul pas greşit făcut de Rapid Bucureşti, 0-2, pe teren propriu, cu Oţelul Galaţi. Astfel, FC Botoşani, 0-0 la FC Argeş, Dinamo Bucureşti, 4-0 cu Metaloglobus Bucureşti, şi Universitatea Craiova, 2-0 la AFC Hermannstadt, s-au apropiat de giuleşteni şi trag speranţe că pot încheia anul 2025 pe primul loc, în condiţiile în care Rapid joacă, runda următoare, cu FCSB, formaţie care speră să reintre în lupta pentru locurile de play-off.

În celelalte meciuri jucate în etapa a 20-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: CFR Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1, Petrolul Ploieşti - Universitatea Cluj 0-1.

Clasament Superliga de fotbal

1 FC RAPID 20 11 6 3 33-18 39 puncte

2 DINAMO 20 10 8 2 32-16 38 puncte

3 BOTOŞANI 20 10 8 2 30-14 38 puncte

4 CRAIOVA 20 10 7 3 32-20 37 puncte

5 FC ARGEŞ 20 10 4 6 26-19 34 puncte

6 OŢELUL 20 8 6 6 30-17 30 puncte

7 U. CLUJ 20 8 6 6 25-19 30 puncte

8 UTA ARAD 20 7 8 5 24-29 29 puncte

9 FCSB 20 7 7 6 29-25 28 puncte

10 FARUL 20 7 6 7 26-24 27 puncte

11 CFR CLUJ 20 5 8 7 28-33 23 puncte

12 PETROLUL 20 4 7 9 15-19 19 puncte

13 SLOBOZIA 20 5 3 12 18-29 18 puncte

14 CSIKSZEREDA 20 3 7 10 21-43 16 puncte

15 HERMANNSTADT20 2 6 12 16-34 12 puncte

16 METALOGLOBUS20 2 5 13 17-43 11 puncte

În etapa a 21-a, ultima din 2025, se joacă meciurile: FC Botoşani - CFR Cluj (vineri, 19 decembrie, ora 20.00), Metaloglobus Bucureşti - Unirea Slobozia (sâmbătă, 20 decembrie, ora 14.30), Oţelul Galaţi - FC Argeş (sâmbătă, 20 decembrie, ora 17.00), UTA Arad - Dinamo Bucureşti (sâmbătă, 20 decembrie, ora 20.00), AFC Hermannstadt - Petrolul Ploieşti (duminică, 21 decembrie, ora 14.00), Universitatea Cluj - Farul Constanţa (duminică, 21 decembrie, ora 16.30), FCSB - Rapid Bucureşti (duminică, 21 decembrie, ora 20.00), Universitatea Craiova - Csikszereda Miercurea Ciuc (luni, 22 decembrie, ora 20.00).

După cum spuneam şi se poate vedea, patru echipe, Rapid Bucureşti, Dinamo Bucureşti, FC Botoşani şi Universitatea Craiova luptă pentru a încheia anul 2025 pe primul loc al Superligii de fotbal. De asemenea, sunt de urmărit, în această ultimă etapă a anului, şi echipele care luptă pentru a prinde loc de play-off.

