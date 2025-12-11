Real pierde cu Man. City şi încep emoţiile pentru Xabi Alonso. Rezultatele şi clasamentul din Liga Campionilor

Miercuri seara s-au jucat ultimele nouă meciuri din etapa a 6-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar derby-ul serii a fost adjudecat de Manchester City, formaţie care s-a impus, scor 2-1, pe terenul celor de la Real Madrid.

"Galacticii", cu superstarul Mbappe uitat pe banca de rezerve, au deschis scorul în minutul 28, prin Rodrygo. Reuşita brazilianului a fost un simplu foc de paie. City a controlat tactic jocul şi a avut 8-1 la şuturi pe poartă, astfel că era inevitabil să întoarcă soarta meciului.

O'Reilly a marcat pentru 1-1 la doar şapte minute după golul lui Rodrygo, iar Haaland a marcat golul victoriei încă din minutul 43, norvegianul transformând un penalty şi trecându-şi în cont, deja, al 6-lea gol înscris în actualul sezon de Liga Campionilor.

Înfrângerea suferită de Real Madrid îi pune pe "galactici" într-o situaţie complicată. Real a suferit a doua înfrângere pe teren propriu, după 0-2, în campionat, cu Celta Vigo, şi a coborât pe locul 7 în clasamentul de Liga Campionilor, fiind în pericol să rateze calificarea directă în faza optimilor de finală.

Este eşecul care îi face pe şefii Realului să aibă dubii în legătură cu posibilitatea ca Xabi Alonso să fie antrenorul care să-i ajute să-şi îndeplineasă obiectivele.

În celelalte meciuri din etapa a 6-a a Ligii Campionilor la fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: Qarabag Agdam - Ajax Amsterdam 2-4, Villarreal - FC Copenhaga 2-3, Athletic Bilbao - Paris Saint Germain 0-0, Bayer Leverkusen - Newcastle United 2-2, Benfica Lisabona - Napoli 2-0, FC Bruges - Arsenal Londra 0-3, Borussia Dortmund - Bodo Glimt 2-2, Juventus Torino - FC Pafos 2-0, Kairat Almaty - Olympiacos Pireu 0-1, Bayern Munchen - Sporting Lisabona 3-1, Atalanta Bergamo - Chelsea Londra 2-1, FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-1, Internazionale Milano - FC Liverpool 0-1, AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1-0, PSV Eindhoven - Atletico Madrid 2-3, Royale Union SG - Olympique Marseille 2-3, Tottenham Hotspur - Slavia Praga 3-0.

Clasament Liga Campionilor: 1. Arsenal Londra - 18 puncte, 2. Bayern Munchen - 15 puncte, 3. Paris Saint Germain - 13 puncte, 4. Manchester City - 13 puncte, 5. Atalanta Bergamo - 13 puncte, 6. Internazionale Milano - 12 puncte, 7. Real Madrid - 12 puncte, 8. Atletico Madrid - 12 puncte, 9. FC Liverpool - 12 puncte, 10. Borussia Dortmund - 11 puncte, 11. Tottenham Hotspur - 11 puncte, 12. Newcastle United - 10 puncte, 13. Chelsea Londra - 10 puncte, 14. Sporting Lisabona - 10 puncte, 15. FC Barcelona - 10 puncte, 16. Olympique Marseille - 9 puncte, 17. Juventus Torino - 9 puncte, 18. Galatasaray Istanbul - 9 puncte, 19. AS Monaco - 9 puncte, 20. Bayer Leverkusen - 9 puncte, 21. PSV Eindhoven - 8 puncte, 22. Qarabag Agdam - 7 puncte, 23. Napoli - 7 puncte, 24. FC Copenhaga - 7 puncte, 25. Benfica Lisabona - 6 puncte, 26. FC Pafos - 6 puncte, 27. Royale Union SG - 6 puncte, 28. Athletic Bilbao - 5 puncte, 29. Olympiacos Pireu - 5 puncte, 30. Eintracht Frankfurt - 4 puncte, 31. FC Bruges - 4 puncte, 32. Bodo Glimt - 3 punte, 33. Slavia Praga - 3 puncte, 34. Ajax Amsterdam - 3 puncte, 35. Villarreal - 1 punct, 36. Kairat Almaty - 1 punct.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele care se clasează de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

Asta ar însemna că la momentul actual, cu două etape înainte de finalul grupei, echipe precum FC Liverpool, Chelsea Londra, FC Barcelona, Juventus Torino, Napoli sau Bayer Leverkusen ar merge doar în play-off, în timp ce echipe precum Benfica Lisabona, Ajax Amsterdam sau Villarreal ar fi eliminate din cupele europene.

