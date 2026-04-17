Braga - Freiburg şi Nottingham Forest - Aston Villa, în semifinalele Europa League

Sporting Braga o va înfrunta pe Freiburg, iar Nottingham Forest o va întâlni pe Aston Villa în semifinalele Europa League la fotbal, după meciurile desfăşurate joi seara, în manşa secundă a sferturilor de finală.

Braga a reuşit cea mai spectaculoasă calificare dintre cele patru semifinaliste, câştigând cu 4-2 la Sevilla, după ce a fost condusă de Betis cu 2-0.

După 1-1 în Portugalia, andaluzii aveau 2-0 după o jumătate de oră, prin golurile înscrise de Antony (13) şi Abde Ezzalzouli (24). Spaniolul Pau Victor (38) a redus din diferenţă pentru lusitani, care au reuşit o repriză secundă de excepţie, cu trei goluri, marcate de Victor Carvalho (49), Ricardo Horta (53 - penalty) şi Jean-Baptiste Gorby (74).

Freiburg a dispus de Celta cu 3-1, la Vigo, după 3-0 în prima manşă. Igor Matanovic (33) şi Yuito Suzuki (39, 50) au marcat în poarta apărată de românul Ionuţ Radu, în timp ce golul de onoare al galicienilor a fost semnat de Williot Swedberg (90+1).

Potrivit Agerpres, Aston Villa a surclasat-o pe Bologna cu 4-0, după ce o învinsese şi în tur, cu 3-1. Ollie Watkins (16), Emiliano Buendia (26), Morgan Rogers (39) şi Ezri Konsa (89) au înscris pentru echipa engleză, iar Rogers a ratat un penalty.

Nottingham Forest a învins-o la limită pe FC Porto, cu 1-0, după 1-1 în tur. Morgan Gibbs-White a marcat golul ''pădurarilor'' (12), al căror succes a fost facilitat de eliminarea lui Jan Bednarek (8). Chiar şi în aceste condiţii, ''dragonii'' au avut două bare, prin William Gomes şi Varela.

