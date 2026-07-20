Ce loc ocupă România în clasamentul FIFA, după Cupa Mondială 2026

Imediat după încheierea Cupei Mondiale 2026, reprezentanţii FIFA au dat publicităţii noul clasament al celor mai bune naţionale de fotbal ale lumii.

Cum era de aşteptat, Spania a urcat pe primul loc în clasamentul FIFA, după ce s-au impus, scor 1-0, în finala cu Argentina. Practic, cele două formaţii au făcut rocada în fruntea clasamentului FIFA, Spania, noua campioană mondială, preluând locul 1 de la Argentina, campioana mondială din Qatar, din 2022.

Printre pierzătoarele Cupei Mondiale 2026 le regăsim pe Portugalia, care a retrogradat două poziţii, până pe locul 7 în clasamentul FIFA, Germania, care a retrogradat două poziţii, până pe locul 12 în clasamentul FIFA, şi Croaţia, care a retrogradat două poziţii, până pe locul 13 în clasamentul FIFA, în timp ce la capitolul echipe câştigătoare putem trece naţionalele din Mexic, a urcat de pe locul 14 pe locul 10 mondial, şi Elveţia, a urcat de pe locul 19 pe locul 14 mondial.

Deşi nu a participat la Cupa Mondială 2026, naţionala de fotbal a României este una dintre beneficiare, după încheierea turneului final, elevii lui Gheorghe Hagi urcând două poziţii în clasamentul FIFA, de pe locul 54 pe locul 52, cu 1.455,89 puncte.

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Naţionala României a profitat de evoluţiile modeste avute de Tunisia şi Uzbekistan la Cupa Mondială 2026. Tunisia a retrogradat de pe locul 45 pe locul 57 în clasamentul FIFA, după ce a pierdut toate cele trei meciuri jucate la Cupa Mondială 2026, 1-5 cu Suedia, 0-4 cu Japonia şi 1-3 cu Olanda, iar Uzbekistan a retrogradat de pe locul 50 pe locul 60 în clasamentul FIFA, după ce a pierdut toate cele trei meciuri jucate la Cupa Mondială 2026, 1-3 cu Columbia, 0-5 cu Portugalia şi 1-3 cu Republica Democrată Congo.

Repartizată în Grupa B4 din UEFA Nations League, România va da piept, în toamnă, cu Polonia, Bosnia Herţegovina şi Suedia. Polonia, locul 36 mondial, şi Suedia, locul 37 mondial, sunt vecine de clasament în acest moment, după ce Suedia a făcut rocadă cu Ţara Galilor, în timp ce Bosnia Herţegovina, după ce a prins calificarea în 16-imile de finală de la Cupa Mondială 2026, a urcat trei poziţii în clasamentul FIFA, ajungând pe locul 61 mondial.