Cel mai bogat fotbalist din lume este liber de contract, la 28 de ani

Într-o lume în care se vorbeşte tot mai mult de banii încasaţi în mod constant de super-staruri precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Erling Haaland, trebuie precizat că fotbalistul care este cu adevărat cel mai bogat jucător din lume este liber de contract la momentul actual.

Faiq Bolkiah este liber de contract, după despărţirea de thailandezii de la Ratchaburi - Profimedia

Faiq Bolkiah are 28 de ani, s-a născut în Statele Unite ale Americii, a crescut în Anglia şi este membru al Familiei Regale din Brunei, astfel că se bazează pe o avere greu de măsurat.

Totuşi, asta nu înseamnă că Faiq Bolkiah s-a bucurat şi de un succes nebun în fotbal, cariera pe care a îmbrăţişat-o, el ajungând, la 28 de ani, să fie liber de contract, după ce a încheiat colaborarea cu Ratchaburi F.C., formaţie care activează în campionatul din Thailanda.

Faiq Bolkiah a crescut la academiile celor de la Southampton, Chelsea şi Leicester şi a prins două meciuri la Maritimo Funchal, în Portugalia, înainte de a face pasul către campionatul Thailandei, unde a evoluat pentru Chonburi şi Ratchaburi.

Articolul continuă după reclamă

Faiq Bolkiah are şi un gol în şase selecţii la naţionala Bruneiului, reuşita sa venind într-un meci disputat împotriva naţionalei din Laos.