Răspunsul La Liga, după ce oficialii de la Real Madrid au acuzat arbitrajul de la derby-ul cu Atletico Madrid 

Real Madrid a pierdut, 1-2, derby-ul cu Atletico Madrid, din campionatul de fotbal al Spaniei, partidă la finalul căreia oficialii "galacticilor", în frunte cu antrenorul portughez Jose Mourinho, au atacat în termeni duri maniera de arbitraj.

Răspunsul a venit prompt din partea Javier Tebas, preşedintele La Liga, Liga spaniolă de fotbal. Acesta a transmis, printre altele, că "o eroare de arbitraj nu dovedeşte o conspiraţie şi nici repetarea ei ani de zile nu o face adevărată. Trebuie să-şi scoată ochelarii! Este septembrie şi deja susţin că liga este trucată. Nimeni cu bun simţ nu mai crede aceeaşi veche scuză".

De asemenea, Tebas consideră că "a susţine că arbitrii sunt părtinitori împotriva lui Real Madrid este ca şi cum ai trăi într-o altă galaxie. Această poveste serveşte drept scuză pentru a acoperi alte deficienţe care sunt clar vizibile în aceste meciuri de început ale sezonului. Este mai uşor să arăţi spre o conspiraţie decât să explici ce se întâmplă pe teren. Când nu este Negreira, este arbitrul. Când nu este arbitrul, este pentru că nu este un arbitru internaţional. Toate cluburile pot fi arbitrate de arbitri internaţionali, precum şi de arbitri non-internaţionali. Nimeni nu are dreptul la un arbitru ales după bunul plac. Real Madrid este extrem de importantă pentru La Liga, dar a susţine că La Liga este inutilă fără ei arată dispreţ faţă de celelalte cluburi, fanii lor şi istoria lor. Competiţia nu aparţine nimănui".