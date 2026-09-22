Kylian Mbappe, convins că performanţa individuală îl face favorit la Balonul de Aur

Pe 26 octombrie, la Londra, va fi anunţat câştigătorul Balonului de Aur, trofeu acordat celui mai bun fotbalist din lume, iar atacantul francez Kylian Mbappe este ferm convins că este unul dintre favoriţii la câştigarea trofeului.

Atacantul francez Kylian Mbappe se consideră favorit la câştigarea Balonului de Aur - Profimedia

Deşi a terminat sezonul 2025-2026 fără să câştige vreun trofeu cu Real Madrid şi a prins doar locul 4 la Cupa Mondială 2026, cu naţionala Franţei, Mbappe consideră că "nu vor anunţa o echipă în plic. Vor anunţa un jucător. Capacitatea de a performa individual şi de a fascina privirea, asta impresionează oamenii pentru un trofeu precum Balonul de Aur. Am fost golgheter în toate competiţiile majore şi cred că acesta poate fi un an bun pentru mine".

Alături de Mbappe, în lupta pentru Balonul de Aur se mai află fotbalişti precum Rodri, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Lionel Messi sau Harry Kane.

Deţinătorul trofeului este francezul Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint Germain, fotbalist care, anul trecut, a adunat 1.380 de puncte, cu peste 300 de puncte mai mult decât spaniolul Lamine Yamal, de la FC Barcelona.