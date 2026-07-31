Cerut insistent de Cristi Chivu, John Stones a fost prezentat oficial drept noul jucător al lui Inter 

Rămas, din diferite motive, fără fundaşi precum Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi sau Matteo Darmian, Cristian Chivu, antrenorul lui Internazionale Milano, a început să primească întăriri în compartimentul defensiv al echipei.

Fundaşul englez John Stones a semnat un contract pe doi ani cu Internazionale Milano - Facebook/Inter

Şi, după ce l-a adus cu titlul de "transfer definitiv" pe elveţianul Manuel Akanji, de la Manchester City, fotbalist care, oricum, a evoluat la Inter, în ultimul sezon, sub formă de împrumut, pe Meazza a mai ajuns un fundaş care până la 30 iunie 2026 a aparţinut de "cetăţeni".

Concret, cerut cu insistenţă de Cristian Chivu, Internazionale Milano a reuşit să-l aducă, la parametri "zero", pe fundaşul englez John Stones, ultima dată la Manchester City. Stones, 32 de ani, a semnat cu Inter, practic, din postura de jucător liber de contract, iar acordul este valabil pe două sezoane, cu drept de prelungire.

Deşi are 94 de selecţii şi trei goluri în naţionala Angliei, pentru Stones este prima aventură în afara Angliei, el evoluând, înainte de a ajunge la Manchester City, la cluburi precum Barnsley şi Everton.

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Totuşi, venirea lui Stones nu-l mulţumeşte pe tehnicianul român, Chivu solicitând şi alte mutări pentru compartimentul defensiv al echipei, mai ales în condiţiile în care este în pericol să rămână şi fără Alessandro Bastoni, fundaş curtat cu insistenţă de Real Madrid.