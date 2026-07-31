Mesaj transmis de Dinamo, după ce maseurul Constantin Covaciu a murit într-un accident

Echipa de fotbal Dinamo Bucureşti trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce un microbuz cu mai mulţi fotbalişti de la echipa a doua a fost implicat într-un tragic accident de circulaţie, în municipiul Câmpulung.

Primele informaţii de la faţa locului arată că şoferul microbuzului, în care se aflau 18 persoane, a pierdut controlul volanului, iar microbuzul a părăsit carosabilul şi s-a izbit violent de un copac.

În urma accidentului, o persoană a murit, Constantin Covaciu, maseur la Dinamo Bucureşti, iar mai multe persoane au suferit diferite răni. Printre cei mai afectaţi se află Adrian Ropotan, fost internaţional şi actual antrenor al echipei Dinamo II Bucureşti. Ropotan, 40 de ani, şapte selecţii în naţionala României, a suferit o fractură la braţ şi a necesitat o intervenţie chirurgicală de urgenţă.

La câteva ore de la decesul lui Constantin Covaciu, oficialii clubului Dinamo Bucureşti au transmis un mesaj pe marginea tragediei:

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"Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu! Cu toții am fost profund afectați de aflarea veștii legate de trecerea la cele veșnice a domnului Constantin Covaciu. Fost jucător profesionist de fotbal la Sportul Studențesc, Constantin Covaciu a venit în staff-ul medical al clubului Dinamo în mandatul lui Ioan Andone, iar din momentul acela a rămas în cadrul clubului. De-a lungul anilor a făcut parte din staff-ul medical al primei echipe, al echipei secunde și a Centrului de Copii și Juniori. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și va fi alături de aceasta cu tot ce este necesar în această perioadă dificilă".