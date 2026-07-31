Cine profită de pe urma desfiinţării echipei de fotbal Hermannstadt

Fotbalul românesc a încasat o nouă lovitură dură, Sibiu, unul dintre cele mai mari oraşe, rămânând fără echipă în primele două ligi, după ce cei de la FC Hermannstadt au decis să nu se înscrie în Liga a II-a, din cauza problemelor financiare.

Mai mult, ultimele informaţii arată că situaţia este atât de neagră la Sibiu, încât echipa nu numai că nu se va înscrie nici în Liga a III-a, ci chiar este pe punctul de a se desfiinţa.

Situaţia este cu atât mai surprinzătoare dacă ne gândim că în Sibiu a fost inaugurat în urmă cu doar patru ani unul dintre cele mai moderne stadioane de fotbal din România.

Primii care profită de urma desfiinţării celor de la FC Hermannstadt sunt cei de la Olimpia Satu Mare, formaţie care preia locul lăsat liber în Liga a II-a. FC Hermannstadt trebuia să joace sâmbătă, 1 august, în prima etapă din noul sezon al Ligii a II-a, cu CSC Dumbrăviţa, în deplasare. Partida va fi reprogramată, cu Olimpia Satu Mare luând locul sibienilor. Echipa din Satu Mare ar urma să intre în competiţie direct din etapa a doua, când iniţial era programat meciul FC Hermannstadt - CSM Reşiţa, partidă transformată între timp în Olimpia Satu Mare - CSM Reşiţa.

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De pe urma desfiinţării celor de la FC Hermannstadt profită şi fotbaliştii de la AS FC Pucioasa, formaţie care preia locul lăsat liber în Liga a III-a de cei de la Olimpia Satu Mare.