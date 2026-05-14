Chivu a cucerit Italia cu Inter Milano. Primul mesaj după ce a câştigat şi Cupa: "Era visul meu, al clubului"

Tehnicianul Cristian Chivu a declarat, miercuri seară, după ce a reuşit eventul în Italia cu Inter Milano, că îi dă echipei sale nota zece cu felicitări, el amintind şi de primul 10 din gimnastică, obţinut de Nadia Comăneci.

Chivu a cucerit Italia cu Inter Milano. Primul mesaj după ce a cucerit şi Cupa: "Era visul meu, al clubului"

"Primul 10 din istorie l-a luat gimnasta Comăneci şi era româncă. Şi eu dau nota 10 echipei mele. Anul viitor ambiţiile vor fi şi mai mari. Zece cu felicitări, pentru toţi", a spus Chivu, potrivit presei italiene.

"Era visul meu, al clubului"

Victoria de miercuri este un moment important, dar nu cel mai fericit din viaţa sa. "Nu este cel mai fericit moment, pentru că cel mai fericit moment din viaţa unui bărbat este cel legat de familia sa".

"Era visul meu, al clubului, al suporterilor şi al echipei: ambiţiile Interului, istoria sa din ultimii ani ne spun să menţinem ştacheta sus şi să fim competitivi pe toate fronturile. Uneori reuşim, alteori nu, dar contează ambiţia, munca şi motivaţiile potrivite pentru a atinge obiectivele şi visurile. Acest grup a făcut asta încă de la început, de când au acceptat că reprezentăm ceva mai important decât noi înşine. Câştigarea a două trofee nu este niciodată ceva de la sine înţeles şi este meritul unui grup de băieţi minunaţi", a mai afirmat tehnicianul. "Într-un vestiar, zilnic sunt de gestionat suişuri şi coborâşuri, iar când câştigi, la final trebuie să fii fericit. Merităm asta", a mai afirmat el.

"Am câştigat şi în Primavera şi asta nimeni nu mi-o poate lua. Atunci am plâns, în timp ce acum o săptămână şi astăzi nu. Atunci da, pentru că a fost frumos, au dat totul şi în semifinală pierdeam cu 3-0 la pauză, am întors-o, iar apoi am învins-o în finală pe cea mai puternică echipă din campionat. Aceea este prima victorie. Sunt extrem de fericit de parcursul meu în sistemul de tineret al acestui club, dar mai mult pentru băieţi, ei o merită. Ştim ce aşteptări are un club ca Inter, trebuie să fim pregătiţi. Am obţinut asta prin muncă, câştigând trofee, şi vrem să continuăm aşa".

Inter Milano, campioana Italiei

Antrenorul român Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano, cu o victorie cu 2-0 în faţa cu Lazio, miercuri seara, pe Stadio Olimpico, după ce a câştigat şi campionatul. Inter Milano a realizat a trei sa dublă campionat - Cupa Italiei din istorie.

Scorul a fost deschis de autogolul lui Adam Marusic (14), la un corner. Căpitanul echipei nerazzurra, Lautaro Martinez, a majorat diferenţa (35), din pasa lui Denzel Dumfries. Inter Milano şi-a trecut în palmares a zecea Cupă a Italiei (a treia în ultimii cinci ani), după al 21-lea scudetto. Doar Juventus are mai multe trofee în Coppa Italiei (15).

Singurul trofeu care i-a scăpat echipei nerazzurra a fost Supercupa Italiei, obţinută de Napoli în decembrie. Lazio nu a mai câştigat un trofeu din 2019, când a cucerit pentru a şaptea oară Cupa Italiei. Lazio fusese învinsă şi în weekend de Inter, în Serie A, cu 3-0.

