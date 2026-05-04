Cristian Chivu scrie istorie în Italia. A câștigat primul său titlu de campion ca antrenor cu Inter Milano

Fostul internațional român Cristian Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal.

Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană, la primul sezon cu Chivu pe bancă, după ce fostul fundaș avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor, în sezonul trecut, cu Parma, pe care a salvat-o de la retrogradare.

Formația pregătită de Chivu s-a impus prin golurile marcate de Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan, ultimul după o pasă decisivă oferită de Lautaro Martínez, revenit după accidentare.

Succesul a declanșat sărbătoarea pe San Siro, unde fanii nerazzurrilor au celebrat un nou Scudetto, al 21-lea din istorie. Cristi Chivu devine primul antrenor român care cucerește titlul într-unul dintre cele cinci mari campionate din Europa (Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța).

Fostul căpitan al naționalei României reușește o performanță rară. Câștigă campionatul Italiei atât ca jucător, cât și ca antrenor al lui Inter. Ca fotbalist, Chivu a cucerit trei titluri cu gruparea milaneză, în 2008, 2009 și 2010.

Astfel, românul devine doar al doilea om din istoria clubului care realizează această dublă performanță, după Armando Castellazzi. Prin acest succes, Cristi Chivu devine al 17-lea antrenor străin campion în Serie A. De asemenea, este al patrulea tehnician străin campion cu Inter, după Árpád Weisz, Helenio Herrera și José Mourinho.

