Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Roma 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Roma (Italia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 7,2 milioane de euro.

Sorana s-a calificat în sferturi după ce s-a impus, scor 6-2, 6-4, în confruntarea cu Linda Noskova, din Cehia, a 13-a favorită a turneului şi ocupanta locului 13 mondial. Partida a durat o oră şi 23 de minute şi a fost la discreţia sportivei noastre, care a servit nu mai puţin de şase aşi, dar a şi profitat de cele şapte duble-greşeli ale adversarei.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 150.000 de euro, dar şi 215 puncte WTA care îi oferă posibilitatea de a urca între primele 25 de jucătoare ale lumii.

După victoria cu Noskova, pentru Sorana urmează, în mod cert, un nou meci complicat, românca urmând să dea piept, în faza sferturilor de finală, cu învingătoarea dintre Anna Kalinskaya, Rusia, favorită 22, şi Jelena Ostapenko, reprezentanta Letoniei.

Sorana a câştigat două dintre cele trei meciuri jucate împotriva Annei Kalinskaya. A fost 5-7, 6-1, 6-0, la Indian Wells, în 2022, şi 6-3, 6-4, la US Open, în 2023, după ce rusoaica se impusese în primul meci direct, 7-5, 6-4, la New York, în 2020.

În schimb, Sorana este condusă, 4-3 la victorii în meciuri directe, de Ostapenko. Asta în ciuda faptului că sportiva noastră a câştigat ultimele două meciuri directe, 6-0, 2-1, abandon, la Wuhan, în 2025, şi 6-2, 7-6, la Brisbane, anul acesta, şi trei din ultimele patru meciuri directe.

