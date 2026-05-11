Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Roma 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Roma (Italia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 7,2 milioane de euro.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Roma Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Roma - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana s-a calificat în sferturi după ce s-a impus, scor 6-2, 6-4, în confruntarea cu Linda Noskova, din Cehia, a 13-a favorită a turneului şi ocupanta locului 13 mondial. Partida a durat o oră şi 23 de minute şi a fost la discreţia sportivei noastre, care a servit nu mai puţin de şase aşi, dar a şi profitat de cele şapte duble-greşeli ale adversarei.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 150.000 de euro, dar şi 215 puncte WTA care îi oferă posibilitatea de a urca între primele 25 de jucătoare ale lumii.

După victoria cu Noskova, pentru Sorana urmează, în mod cert, un nou meci complicat, românca urmând să dea piept, în faza sferturilor de finală, cu învingătoarea dintre Anna Kalinskaya, Rusia, favorită 22, şi Jelena Ostapenko, reprezentanta Letoniei.

Articolul continuă după reclamă

Sorana a câştigat două dintre cele trei meciuri jucate împotriva Annei Kalinskaya. A fost 5-7, 6-1, 6-0, la Indian Wells, în 2022, şi 6-3, 6-4, la US Open, în 2023, după ce rusoaica se impusese în primul meci direct, 7-5, 6-4, la New York, în 2020.

În schimb, Sorana este condusă, 4-3 la victorii în meciuri directe, de Ostapenko. Asta în ciuda faptului că sportiva noastră a câştigat ultimele două meciuri directe, 6-0, 2-1, abandon, la Wuhan, în 2025, şi 6-2, 7-6, la Brisbane, anul acesta, şi trei din ultimele patru meciuri directe.

victorie sorana cirstea roma calificare sorana cirstea roma sorana calificare roma sorana cirstea
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai este "Noua Casă" o soluție reală pentru tineri?
Observator » Sport » Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Roma 
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.