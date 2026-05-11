Video FC Barcelona câştigă El Clasico şi al 29-lea titlu de campioană a Spaniei
FC Barcelona a câştigat al 29-lea său titlu de campioană a Spaniei la fotbal, după ce a învins-o pe rivala Real Madrid cu scorul de 2-0, duminică seara, pe Camp Nou, în etapa a 35-a a sezonului.
Barca a dominat fără emoţii El Clasico şi s-a impus prin golurile marcate de Marcus Rashford (9), din lovitură liberă, şi de Ferran Torres (18), după o minge aşezată de Dani Olmo.
Cu trei etape înainte de finală, catalanii au 14 puncte avans faţă de madrileni şi au obţinut al doilea titlu consecutiv.
Clasament
1. FC Barcelona - 91 puncte
2. Real Madrid - 77
3. Villarreal - 69
4. Atletico Madrid - 63
5. Betis Sevilla - 54
6. Celta Vigo - 50
7. Getafe - 45
8. Real Sociedad - 44
9. Athletic Bilbao - 44
