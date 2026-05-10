Sorana Cîrstea a reușit o victorie extraordinară la Italian Open. Românca a eliminat-o pe liderul mondial, Aryna Sabalenka, în turul al treilea și s-a calificat în optimile de finală.

Cîrstea s-a impus în fața jucătoarei din Belarus în 3 seturi, după un meci care a durat peste două ore. Aflată pe locul 27 în clasamantul WTA, victoria de la Roma o va duce Sorana Cîrstea pe locul 26. Partida este considerată una dintre cele mai importante victorii din cariera sa, mai ales într-un moment târziu al parcursului său în circuitul WTA. Sezonul din acest an va fi ultimul înainte de retragere.

Sorana Cîrstea şi-ar putea amâna retragerea

"Mintea mea e decisă că la final de an mă voi retrage. Vom vedea cum va decurge acest an. O mică portiţă este deschisă acolo, deoarece nu ştii niciodată cum merg lucrurile în viaţă. Mereu faci planuri, dar nu toate se întâmplă conform planului. Vom vedea ce îmi oferă viaţa", a spus Cîrstea după meci, citată de site-ul WTA. Referitor la la meci, Cîrstea a spus: "Ea (Sabalenka) nu mai are nevoie de introducere. Sunt foarte fericită pentru victorie. Cred cî am jucat foarte bine azi. Muncesc din greu şi e plăcut să mă bucur de astfel de rezultate".

Cîrstea (36 ani) se află pe locul 27 în lume, la doar şase lungimi de cea mai bună clasare a sa (21), o poziţie pe care nu a mai atins-o pe 13 ani, iar în acest sezon are un bilanţ de 25 de victorii şi 7 înfrângeri. Ea a câştigat al patrulea titlu al carierei în februarie, la Cluj-Napoca. La conferinţa de presă care a urmat meciului cu Sabalenka, Sorana Cîrstea a precizat: "Ştiu că am un nivel bun. Îmi stă mintea la tenis şi mă bucur de toate. Cum am mai spus, am multe obiective. De fiecare dată când intru pe teren vreau să fiu mai bună".

