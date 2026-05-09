Foto Cristian Chivu, primit la Vatican alături de Inter, campioana Italiei. Ce mesaj le-a transmis Papa

Papa Leon al XIV-lea a primit sâmbătă, la Vatican, conducerea şi jucătorii clubului FC Inter Milano, după câştigarea titlului de campioană a Italiei, şi le-a transmis un mesaj special pentru tineri. Din delegaţie a făcut parte şi antrenorul român Cristian Chivu.

de Redactia Observator

la 09.05.2026 , 17:01
Cristian Chivu, primit la Vatican alături de Inter, campioana Italiei. Ce mesaj le-a transmis Papa - Vatican News
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Suveranul Pontif i-a felicitat pe jucători pentru performanţa obţinută cu trei etape înainte de finalul campionatului şi le-a vorbit despre responsabilitatea pe care o au în faţa noilor generaţii, potrivit Vatican News.

"În timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri. Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru", a transmis Papa Leon al XIV-lea.

Pontiful a subliniat că succesul echipei a fost construit prin disciplină, perseverenţă şi spirit de echipă şi i-a îndemnat pe fotbalişti să transforme această experienţă într-un mesaj pozitiv pentru tineri.

Articolul continuă după reclamă

Cristian Chivu, performanţă rară în istoria lui Inter

Printre cei prezenţi la audienţa de la Vatican s-a aflat Cristian Chivu, antrenorul care a condus-o pe Inter spre titlul din Serie A în sezonul 2025-2026. Fostul internaţional român a reuşit o performanţă rară în istoria clubului italian, devenind al doilea om care câştigă campionatul atât ca jucător, cât şi ca antrenor al echipei.

Inter Milano are în palmares 21 de titluri de campioană a Italiei şi nouă Cupe ale Italiei. Echipa pregătită de Chivu va disputa pe 13 mai şi finala Cupei Italiei, împotriva formaţiei SS Lazio.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

papa leon cristian chivu vatican
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Ştiri externe » Cristian Chivu, primit la Vatican alături de Inter, campioana Italiei. Ce mesaj le-a transmis Papa
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.