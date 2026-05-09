Papa Leon al XIV-lea a primit sâmbătă, la Vatican, conducerea şi jucătorii clubului FC Inter Milano, după câştigarea titlului de campioană a Italiei , şi le-a transmis un mesaj special pentru tineri. Din delegaţie a făcut parte şi antrenorul român Cristian Chivu.

Suveranul Pontif i-a felicitat pe jucători pentru performanţa obţinută cu trei etape înainte de finalul campionatului şi le-a vorbit despre responsabilitatea pe care o au în faţa noilor generaţii, potrivit Vatican News.

"În timp ce vă felicit, vă îndemn să reflectați asupra experienței trăite pentru a deveni, în acest moment de succes, purtătorii unui mesaj util în mod deosebit pentru creșterea celor tineri. Mulți dintre ei se uită la voi în aceste zile ca la «eroii» lor și modele de imitat, iar acest fapt vă învestește cu o responsabilitate care merge dincolo de prestație și care vă vrea, ca sportivi, mărturisitori de valori. Aș vrea să subliniez acest lucru", a transmis Papa Leon al XIV-lea.

Pontiful a subliniat că succesul echipei a fost construit prin disciplină, perseverenţă şi spirit de echipă şi i-a îndemnat pe fotbalişti să transforme această experienţă într-un mesaj pozitiv pentru tineri.

Cristian Chivu, performanţă rară în istoria lui Inter

Printre cei prezenţi la audienţa de la Vatican s-a aflat Cristian Chivu, antrenorul care a condus-o pe Inter spre titlul din Serie A în sezonul 2025-2026. Fostul internaţional român a reuşit o performanţă rară în istoria clubului italian, devenind al doilea om care câştigă campionatul atât ca jucător, cât şi ca antrenor al echipei.

Inter Milano are în palmares 21 de titluri de campioană a Italiei şi nouă Cupe ale Italiei. Echipa pregătită de Chivu va disputa pe 13 mai şi finala Cupei Italiei, împotriva formaţiei SS Lazio.

