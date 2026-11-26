A treia victorie consecutivă în Liga Campionilor şi al treilea meci consecutiv fără gol primit. Inter a învins Stuttgart cu 2-0 pe San Siro şi şi-a continuat forma bună în competiţiile europene. La finalul partidei, antrenorul Interului, Cristian Chivu, a declarat că i-a plăcut totul la echipa sa.

"Mi-a plăcut totul la echipă în această seară (n.r. - miercuri seară): mentalitatea, organizarea, intensitatea şi acceptarea dificultăţilor specifice meciurilor din Liga Campionilor, cum ar fi conştientizarea faptului că nu putem domina de la început până la sfârşit. Organizarea noastră solidă ne-a ajutat să profităm la maximum de greşelile adversarului şi ne-a permis să presăm ori de câte ori a fost posibil. Ne-am descurcat bine în toate aspectele: am absorbit intensitatea lor în primele 20 de minute, am apărat zona de centrări, am făcut faţă presiunii şi ne-am apărat poarta. Am creat ocazii bune, dar cu puţin mai mult noroc am fi putut încheia prima repriză în avantaj. Ştiam că ne aşteaptă un meci dur, ei pun multă intensitate, dar am reuşit să le facem faţă. În final, am fost răsplătiţi, am deschis scorul şi apoi ne-am dublat avantajul", a spus Chivu.

Rolul antrenorului este să insufle motivaţia potrivită în fiecare meci, a adăugat el.

"Încercăm să facem acest lucru şi să menţinem un nivel bun în permanenţă. Echipa trebuie să rămână unită şi să nu-şi piardă coeziunea. Trebuie să fim conştienţi că, deşi s-ar putea să nu fim întotdeauna perfecţi, trebuie să avem aceeaşi mentalitate: am demonstrat asta astăzi şi am obţinut rezultatul. Ştim cum stăm în clasament şi ce ne aşteaptă. Întotdeauna este nevoie să analizăm, chiar şi când lucrurile merg bine, dar nu ne-am pierdut luciditatea după meciul de la Bergamo: am jucat bine timp de 75 de minute, dar fazele finale nu definesc lucrurile bune pe care le-am realizat în acel meci. Sincer să fiu, trebuie să rămâi lucid şi să analizezi ce s-a întâmplat din punct de vedere tehnic şi mental."

Articolul continuă după reclamă

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa VfB Stuttgart, în etapa a cincea a grupei Ligii Campionilor.

Anterior, duminică, Inter a terminat la egalitate în deplasare, scor 4-4, cu gruparea Atalanta Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A. Atalanta a revenit de la 1-3 şi 2-4.