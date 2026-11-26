World Rugby a anunţat că Benjamin Lapeyre, responsabilul cu hidratarea echipei României în confruntarea din 20 noiembrie împotriva Canadei, din World Rugby Nations Cup, a primit o suspendare de două meciuri pentru nerespectarea autorităţii oficialilor de meci în timpul meciului.

În conformitate cu Procedura World Rugby privind sancţionarea abuzurilor la adresa oficialilor de meci (Match Official Abuse Sanction Process), lansată în iulie 2026, un comitet independent, format dintr-un ofiţer judiciar cu experienţă, în calitate de preşedinte, şi doi membri cu experienţă ai comisiei judiciare, analizează dacă acţiunile sau comentariile membrilor staffului echipelor ating pragul necesar pentru aplicarea unei sancţiuni.

Măsurile care pot fi dispuse variază de la "nicio măsură suplimentară" până la o scrisoare de îndrumare, un avertisment oficial sau o sancţiune automată, în conformitate cu această procedură, notează Rugby Romania pe site-ul oficial.

Această procedură se desfăşoară în paralel cu prevederile existente privind abaterile disciplinare, prevăzute în Regulamentul 18 al World Rugby, şi recunoaşte totodată programul World Rugby de protecţie a oficialilor de meci şi a jucătorilor împotriva abuzurilor din mediul online.

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Începând din 2023, acest program a demonstrat că o mare parte dintre abuzurile de pe reţelele sociale pornesc de la comentarii inexacte privind prestaţiile arbitrilor, făcute de persoane care ocupă poziţii de autoritate şi influenţă.

Conform comunicatului de presă publicat de World Rugby, Lapeyre a contestat în mod repetat deciziile oficialilor de meci pe parcursul partidei, inclusiv prin comentarii referitoare la prestaţia arbitrului video (TMO), precum şi prin obiecţii adresate arbitrului asistent sau formulate în direcţia acestuia.

Comitetul a analizat comentariile şi comportamentul acestuia în ansamblu şi a stabilit că, luate împreună, acestea au constituit o manifestare de lipsă de respect faţă de autoritatea unui oficial de meci. În conformitate cu prevederile Procedurii privind sancţionarea abuzurilor la adresa oficialilor de meci, Lapeyre este suspendat de la orice activitate desfăşurată în ziua meciului, inclusiv de la prezenţa pe stadion, pe întreaga durată a suspendării de două partide.

Bernard Lapeyre face parte din staff-ul echipei naţionale din 2024, fiind antrenor responsabil cu pregătirea treisferturilor şi skills.

La 20 noiembrie, naţionala de rugby a României a pierdut şi ultimul meci din World Rugby Nations Cup, cel cu echipa Canadei, scor 26-27.