Clasament ATP, 13 iulie 2026: Alexander Zverev pe locul 2, deşi a pierdut finala cu Sinner de la Wimbledon

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii, luni, 13 iulie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că neamţul Alexander Zverev este unul dintre performerii săptămânii, deşi a pierdut finala cu italianul Jannik Sinner de la Wimbledon 2026.

Alexander Zverev a urcat pe locul 2 mondial, deşi a pierdut finala cu Sinner de la Wimbledon - Profimedia

Zverev a cedat în duelul cu Sinner, deşi a câştigat primul set la tie-break, 7-6. Ulterior, italianul şi-a adjudecat următoarele trei seturi, 7-6, 6-3, 6-4, şi implicit şi trofeul pus în joc.

În ciuda eşecului din finala de la Wimbledon, Zverev a adunat suficient de multe puncte încât să treacă de spaniolul Carlos Alcaraz şi să urce pe locul 2 mondial.

Au mai urcat câte o poziţie în clasamentul mondial şi australianul Alex de Minaur, sârbul Novak Djokovic, rusul Daniil Medvedev sau italianul Flavio Cobolli, în timp ce printre pierzătorii săptămânii îi regăsim pe americanii Ben Shelton şi, mai ales, Taylor Fritz, ultimul pierzând nu mai puţin de trei poziţii în clasamentul ATP.

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TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 13.450 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 8.480 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 8.160 puncte, 4. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.740 puncte, 5. Alex de Minaur (Australia) - 4.110 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.770 puncte, 7. Novak Djokovic (Serbia) - 3.760 puncte, 8. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.670 puncte, 9. Flavio Cobolli (Italia) - 3.460 puncte, 10. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.365 puncte.

Cel mai bine clasat jucător român este Cezar Creţu. Acesta a urcat patru poziţii, până pe locul 268 mondial, cu 211 puncte. Cezar Creţu este urmat de Filip Cristian Jianu, care a coborât patru poziţii, până pe locul 282 mondial, cu 197 puncte, şi de Radu Mihai Papoe, care a coborât 33 de poziţii, până pe locul 391 mondial, cu 128 puncte.