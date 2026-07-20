Clasament ATP, 20 iulie 2026: Jannik Sinner rămâne lider autoritar 

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 20 iulie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că italianul Jannik Sinner rămâne lider autoritar în clasamentul ATP.

Italianul Jannik Sinner este lider în clasamentul celor mai buni jucători de tenis - Profimedia

Deşi nu a evoluat în săptămâna precedentă, menajându-se după ce a câştigat Wimbledon, Jannik Sinner ocupă în continuare locul 1 mondial, cu un avans mai mult decât consistent, aproape 5.000 de puncte, faţă de principalul urmăritor, germanul Alexander Zverev.

De altfel, în TOP 10 mondial nu s-au înregistrat modificări de poziţii, prima schimbare de clasament înregistrându-se abia la locul 14 mondial, poziţie pe care a urcat rusul Andrey Rublev, după ce a câştigat turneul de la Bastad (Suedia), 6-4, 6-3, în finala cu italianul Luciano Darderi.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 13.450 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 8.480 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 8.160 puncte, 4. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.740 puncte, 5. Alex de Minaur (Australia) - 4.110 puncte, 6. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.770 puncte, 7. Novak Djokovic (Serbia) - 3.760 puncte, 8. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.670 puncte, 9. Flavio Cobolli (Italia) - 3.460 puncte, 10. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.365 puncte.

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Liderul jucătorilor români este Cezar Creţu. Acesta a urcat şase poziţii, până pe locul 262 mondial, cu 211 puncte. Creţu este urmat de Filip Cristian Jianu, care a urcat trei poziţii, până pe locul 279 mondial, cu 197 de puncte, şi de Radu Mihai Papoe, care a urcat trei poziţii, până pe locul 388 mondial, cu 128 puncte.