Clasament ATP, 9 februarie 2026: Felix Auger-Aliassime, marele câştigător al săptămânii

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 9 februarie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că jucătorul canadian Felix Auger-Aliassime este marele câştigător al săptămânii.

Felix Auger-Aliassime a urcat pe locul 6 mondial, după ce a câştigat turneul de la Montpellier Felix Auger-Aliassime a urcat pe locul 6 mondial, după ce a câştigat turneul de la Montpellier - Profimedia

Felix Auger-Aliassime a câştigat turneul de tenis de la Montpellier, 6-3, 7-6, în finala cu francezul Adrian Mannarino, iar victoria de la Montpellier i-a permis să urce două poziţii în clasamentul ATP de luni, canadianul urcând până pe locul 6 mondial, după ce i-a depăşit pe americanul Taylor Fritz şi australianul Alex de Minaur.

A fost singura modificare de clasament la nivel înalt, ierarhia mondială fiind dominată, în continuare, de spaniolul Carlos Alcaraz şi italianul Jannik Sinner.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.150 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.300 puncte, 3. Novak Djokovic (Serbia) - 5.280 puncte, 4. Alexander Zverev (Germania) - 4.605 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.405 puncte, 6. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.950 puncte, 7. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.940 puncte, 8. Alex de Minaur (Australia) - 3.835 puncte, 9. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.560 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.235 puncte.

Filip Cristian Jianu rămâne liderul jucătorilor români. Acesta a urcat trei poziţii, până pe locul 249 mondial, cu 218 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a urcat două poziţii, până pe locul 314 mondial, cu 161 puncte, şi Cezar Creţu, care a urcat o poziţie, până pe locul 374 mondial, cu 126 puncte.

