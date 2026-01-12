Clasament ATP, 12 ianuarie 2026: Lorenzo Musetti urcă două locuri, după finala de la Hong Kong

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 12 ianuarie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că unul dintre marii avantajaţi ai săptămânii este italianul Lorenzo Musetti.

Deşi a pierdut finala cu Alexander Bublik de la Hong Kong, 6-7, 3-6, Musetti a reuşit să urce două poziţii în ierarhia ATP din această săptămână şi a ajuns până pe locul 5 mondial, depăşindu-i pe australianul Alex de Minaur şi canadianul Felix Auger-Aliassime.

Chiar dacă a câştigat turneul de la Hong Kong, Bublik a urcat o singură poziţie în ierarhia mondială, reuşind să pătrundă între cei mai buni 10 jucători ai lumii, în dauna britanicului Jack Draper.

TOP 10 arată, în această săptămână, astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 12.050 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 11.500 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.105 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.780 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.105 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.080 puncte, 7. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.990 puncte, 8. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.960 puncte, 9. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.840 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.065 puncte.

Dintre jucătorii români, cel mai bine clasat rămâne Filip Cristian Jianu, care staţionează pe locul 278 mondial, cu 191 puncte. Gabi Boitan a pierdut două poziţii şi a retrogradat până pe locul 325 mondial, cu 157 puncte, în timp ce Cezar Creţu a urcat patru poziţii, până pe locul 377 mondial, cu 126 puncte.

