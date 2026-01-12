Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament ATP, 12 ianuarie 2026: Lorenzo Musetti urcă două locuri, după finala de la Hong Kong

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 12 ianuarie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că unul dintre marii avantajaţi ai săptămânii este italianul Lorenzo Musetti.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 11:49
Lorenzo Musetti a urcat pe locul 5 în clasamentul ATP din 12 ianuarie 2026 Lorenzo Musetti a urcat pe locul 5 în clasamentul ATP din 12 ianuarie 2026 - Profimedia

Deşi a pierdut finala cu Alexander Bublik de la Hong Kong, 6-7, 3-6, Musetti a reuşit să urce două poziţii în ierarhia ATP din această săptămână şi a ajuns până pe locul 5 mondial, depăşindu-i pe australianul Alex de Minaur şi canadianul Felix Auger-Aliassime.

Chiar dacă a câştigat turneul de la Hong Kong, Bublik a urcat o singură poziţie în ierarhia mondială, reuşind să pătrundă între cei mai buni 10 jucători ai lumii, în dauna britanicului Jack Draper.

TOP 10 arată, în această săptămână, astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 12.050 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 11.500 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 5.105 puncte, 4. Novak Djokovic (Serbia) - 4.780 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.105 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.080 puncte, 7. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.990 puncte, 8. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.960 puncte, 9. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.840 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.065 puncte.

Articolul continuă după reclamă

Dintre jucătorii români, cel mai bine clasat rămâne Filip Cristian Jianu, care staţionează pe locul 278 mondial, cu 191 puncte. Gabi Boitan a pierdut două poziţii şi a retrogradat până pe locul 325 mondial, cu 157 puncte, în timp ce Cezar Creţu a urcat patru poziţii, până pe locul 377 mondial, cu 126 puncte. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament atp 12 ianuarie lorenzo musetti jannik sinner carlos alcaraz
Înapoi la Homepage
Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată
Cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur. Jennifer Lopez și Julia Roberts au făcut senzație, Pamela Anderson, nemachiată
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an?
Observator » Sport » Clasament ATP, 12 ianuarie 2026: Lorenzo Musetti urcă două locuri, după finala de la Hong Kong