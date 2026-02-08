Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Schioarea americană Lindsey Vonn şi-a luat rămas-bun în lacrimi, duminică, de la visul său de a câştiga medalia de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Tentativa sportivei din SUA de a cuceri aurul olimpic la coborâre, în ciuda unui ligament încrucişat anterior rupt, a durat mai puţin de 20 de secunde. Vonn a suferit un accident teribil la începutul cursei, fiind preluată de medici cu elicopterul, scrie Reuters, citat de News.ro.
Vonn a fost a 13-a concurentă care a luat startul pe pista Olympia delle Tofane din Cortina d'Ampezzo. Acolo câștigase un număr record de 12 Cupe Mondiale, potrivit The Independent.
Sportiva în vârstă de 41 de ani, a cărei luptă pentru a ajunge la linia de start în ciuda accidentării la genunchi a dominat primele zile ale Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, a văzut cum încercarea ei incredibilă s-a încheiat în agonie. Ea pare să fi lovit a patra barieră cu umărul şi a pierdut controlul, ieşind de pe pistă cu viteză mare înainte de a se opri într-un morman.
Vonn putea fi auzită ţipând în transmisiunea televizată, în timp ce fanii şi colegii de echipă erau consternaţi, înainte ca o linişte şocantă să se aştearnă asupra zonei de sosire, la baza pistei Olimpia delle Tofane.
Vonn, transportată cu elicopterul la spital
Medicii i-au acordat rapid primul ajutor. Ea a fost pusă pe o targă și transportată cu elicopterul la spital. Competiția a fost întreruptă. Comentatorul BBC Sport, Chemmy Alcott, a declarat: "Mă simt vinovat că sunt atât de emoționat. Nu am crezut niciodată că se va termina așa. Este brutal, gândiți-vă la familia ei, la echipa ei".
Elicopterul a dus-o pe Vonn la spitalul Codivilla Putti din Cortina pentru o evaluare medicală.
Colega de echipă Breezy Johnson, campioana mondială care stabilise cel mai rapid timp, şi-a acoperit ochii şi a privit în altă parte când a fost chemat elicopterul. Când acesta a decolat spre Cortina, spectatorii au aplaudat.
Dubla campioană olimpică Tina Maze a spus: "Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile. Cred că, în final, a riscat prea mult". "Dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Lindsey a vrut să facă asta indiferent de consecințe. Este pur și simplu teribil. O zi grea".
Vonn, campioana la coborâre din 2010, spera să devină cea mai în vârstă medaliată olimpică la schi alpin după ce a câştigat două curse de Cupă Mondială în acest an.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰