Schioarea americană Lindsey Vonn şi-a luat rămas-bun în lacrimi, duminică, de la visul său de a câştiga medalia de aur la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Tentativa sportivei din SUA de a cuceri aurul olimpic la coborâre, în ciuda unui ligament încrucişat anterior rupt, a durat mai puţin de 20 de secunde. Vonn a suferit un accident teribil la începutul cursei, fiind preluată de medici cu elicopterul, scrie Reuters, citat de News.ro.

Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul - ProfiMedia

Vonn a fost a 13-a concurentă care a luat startul pe pista Olympia delle Tofane din Cortina d'Ampezzo. Acolo câștigase un număr record de 12 Cupe Mondiale, potrivit The Independent.

Sportiva în vârstă de 41 de ani, a cărei luptă pentru a ajunge la linia de start în ciuda accidentării la genunchi a dominat primele zile ale Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, a văzut cum încercarea ei incredibilă s-a încheiat în agonie. Ea pare să fi lovit a patra barieră cu umărul şi a pierdut controlul, ieşind de pe pistă cu viteză mare înainte de a se opri într-un morman.

Vonn putea fi auzită ţipând în transmisiunea televizată, în timp ce fanii şi colegii de echipă erau consternaţi, înainte ca o linişte şocantă să se aştearnă asupra zonei de sosire, la baza pistei Olimpia delle Tofane.

Vonn, transportată cu elicopterul la spital

Medicii i-au acordat rapid primul ajutor. Ea a fost pusă pe o targă și transportată cu elicopterul la spital. Competiția a fost întreruptă. Comentatorul BBC Sport, Chemmy Alcott, a declarat: "Mă simt vinovat că sunt atât de emoționat. Nu am crezut niciodată că se va termina așa. Este brutal, gândiți-vă la familia ei, la echipa ei".

Elicopterul a dus-o pe Vonn la spitalul Codivilla Putti din Cortina pentru o evaluare medicală.

Colega de echipă Breezy Johnson, campioana mondială care stabilise cel mai rapid timp, şi-a acoperit ochii şi a privit în altă parte când a fost chemat elicopterul. Când acesta a decolat spre Cortina, spectatorii au aplaudat.

Dubla campioană olimpică Tina Maze a spus: "Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsey în ultimele zile. Cred că, în final, a riscat prea mult". "Dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Lindsey a vrut să facă asta indiferent de consecințe. Este pur și simplu teribil. O zi grea".

Vonn, campioana la coborâre din 2010, spera să devină cea mai în vârstă medaliată olimpică la schi alpin după ce a câştigat două curse de Cupă Mondială în acest an.

