Derby-ul dintre CFR Cluj şi U Cluj s-a încheiat cu scandal! Supăraţi de înfrângerea suferită, fanii "şepcilor roşii" au aruncat cu scaune, steaguri şi sticle, iar o petardă a fost la un pas să lovească un jucător al propriei echipe.

Şi cum spiritele s-au încins, jandarmii au fost nevoiţi să intervină cu spray-uri lacrimogene pentru a calma spiritele. Tensiunea s-a mutat apoi și în teren, unde antrenorul Universităţii Cluj, Cristiano Bergodi, a cedat nervos după un gest obscen al unui jucător advers. L-a apucat de gât şi a încercat să-l lovească.

Derby-ul Clujului s-a terminat cu victoria CFR-ului, scor 3-2, în etapa cu numărul 26 din SuperLiga României.

Deși meciul a oferit un adevărat spectacol pe teren, finalul a fost umbrit de scene reprobabile. Cristiano Bergodi și-a pierdut cumpătul și a sărit la gâtul unui jucător de la CFR, declanșând un moment tensionat.

Articolul continuă după reclamă

Scandalul s-a extins și în tribune, unde suporterii lui U Cluj, extrem de nervoși, au încercat să pătrundă pe teren. Stewarzii au intervenit rapid și au blocat accesul, reușind să țină poarta închisă și să împiedice intrarea fanilor pe gazon.

Reacţia conducerii clubului CFR Cluj

"Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat. Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia. Un gest pe care îl așteptam și din partea dânsului până la finalul zilei, măcar dintr-o formă fictivă de respect, dar care a întârziat să apară. Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile. Îi reamintim, pe această cale, că gestul său nu a lezat doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni, care a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe. Îi purtăm deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie", a au transmis oficialii lui CFR Cluj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰