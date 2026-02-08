Jocurile olimpice de la Milano Cortina nu sunt doar despre spectacol al performanţei sportive, sunt şi despre solidaritate şi cooperare instituţională. Reprezintă un test între sport şi politicile uniunii europene. Sunt aproape 1.500 de sportivi din statele membre ale Uniunii, iar România are 29 de sportivi aprobaţi de comitetul olimpic şi sportiv. Ce vedem la probe e doar vârful aisbergului pentru că, de fapt, olimpiadele, în sine, înseamnă strategii şi responsabilităţi.

"Sportul este extrem de important pentru societățile noastre, nu doar în Europa. Este parte din identitatea noastră, ne oferă sentimentul de mândrie și apartenență atunci când vedem performanțele echipelor care ne reprezintă", a spus Roxana Mînzatu.

Potrivit oficialului european, sportul nu înseamnă doar valori și identitate, ci și prevenție pentru sănătate și impact economic.

"Sectorul sportiv generează aproape 8 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană și contribuie cu aproape 4% din PIB. Investind în sport, nu doar Uniunea Europeană, ci și guvernele pot aduce beneficii importante societății", a mai spus Roxana Mînzatu.

Articolul continuă după reclamă

Ea a subliniat costurile inactivității fizice: "Prețul inactivității populației în ceea ce privește performanța sportivă se ridică la 80 de miliarde de euro anual, costuri ale sistemelor sanitare generate de lipsa mișcării."

Sportul, spune ea, promovează respect reciproc, fair-play, sănătate, incluziune socială și are o dimensiune economică semnificativă.

Vicepreședintele Comisiei Europene a mai menționat rolul programelor de mobilitate, cum este Erasmus, care finanțează inclusiv proiecte sportive și mobilități ale sportivilor: "Numărul beneficiarilor a crescut foarte mult în ultimii ani – zeci de mii de tineri din cluburi sportive, antrenori și instructori fac parte din această mobilitate a Uniunii Europene. Prin sport, construim o Uniune Europeană mai puternică și o fibră socială mult mai consolidată."

Intervenția Roxanei Mânzatu a adus în discuție și aniversarea istorică a României în sportul olimpic: "Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice, obținut de Nadia Comăneci. Această aniversare este extrem de importantă, nu doar pentru România, ci și pentru Uniunea Europeană. Am invitat-o pe Marea Campioană la Bruxelles, în capitala Europei, pentru a o celebra."

Oficialul european a subliniat și dimensiunea egalității de gen la actuala ediție a Jocurilor de iarnă: "Avem cel mai mare număr de participante femei și cel mai mare număr de probe feminine. Este o performanță remarcabilă, care ne arată progresul în echitate și egalitate de gen și contribuie la consolidarea valorilor europene care ne unesc și ne fac să ne simțim puternici."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰