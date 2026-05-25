Clasament WTA, 25 mai 2026: De pe ce locuri au început jucătoarele noastre Roland Garros

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 25 mai 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii.

Sorana Cîrstea rămâne "racheta 1" a României
Iar cifrele arată că Sorana Cîrstea a început Roland Garros, al doilea Grand Slam de tenis al anului, de pe locul 18 mondial, în timp ce Jaqueline Cristian începe Roland Garros de pe locul 32 mondial.

Iar Grand Slam-ul parizian poate veni cu surprize plăcute pentru Sorana Cîrstea, în condiţiile în care aceasta a lipsit de la ediţia de anul trecut, deci nu are ce apăra.

În schimb, Jaqueline Cristian are o misiune dificilă. Ea a ajuns până în turul III la ediţia de anul trecut, astfel că în clasamentul WTA Ranking Live a retrogradat, momentan, până pe locul 36 mondial.

România o mai are în TOP 100 mondial pe Elena Gabriela Ruse, care a început săptămâna pe locul 77 mondial. Însă, cum românca a abandonat în primul tur de la Roland Garros, Ruse a retrogradat deja, în clasamentul WTA Ranking Live, până pe locul 81 mondial.

TOP 10 mondial arată astfel: 1. Aryna Sabalenka (Belarus) - 9.960 puncte, 2. Elena Rybakina (Kazahstan) - 8.313 puncte, 3. Iga Swiatek (Polonia) - 7.273 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 6.749 puncte, 5. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.286 puncte, 6. Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii) - 5.958 puncte, 7. Elina Evitolina (Ucraina) - 4.315 puncte, 8. Mirra Andreeva (Rusia) - 4.181 puncte, 9. Victoria Mboko (Canada) - 3.710 puncte, 10. Karolina Muchova (Cehia) - 3.318 puncte.

