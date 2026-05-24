Cristian Mungiu şi întreaga echipă de producţie românească a revenit în Bucureşti. Mungiu a devenit al 10-lea regizor care reuşeşte să câştige de două ori Palme d'Or.

"Fjord", filmul lui Cristi Mungiu, a câştigat sâmbătă seară prestigiosul premiu Palme d'Or. Este al doilea premiu de acest gen obţinut de Mungiu, după producţia din urmă cu 16 ani, "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile". Regizorul român visează acum şi la un Oscar, după ce "Fjord" a intrat automat în cursa pentru premiile Academiei americane de film.

Ce aşteaptă Cristian Mungiu de la statul român

Cristian Mungiu a declarat că speră ca statul român să se implice mai mult în producţiile cinematografice şi în cultură, în general. Mungiu a mai spus că nu doreşte medalii sau decoraţii din partea guvernanţilor, ci o implicare directă, financiară, într-o campanie de promovare care să ne sporească şansele la un Oscar.

"Am luat primul Palme d'Or acum aproape 20 de ani. Nu poţi să-ţi propui să iei preniul, depinde de cine e în juriu. De fiecare dată m-am întors la Cannes cu alte filme, sperând să câştig. E foarte complicat să iei un Palme d'Or. Ce mă bucură e că viaţa acestui film abia începe, o să avem şanse la un Oscar. O să avem o campanie pentru acest film. Dacă am mai reuşit încă o dată să luăm un Palme d'or, avem nişte aşteptări de la statul român. Noi ne-am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că nu avem o sală de premieră la care să prezentăm filmul ăsta în Bucureşti. Statul să îşi facă treaba, medalii şi decoraţii am deja o valijoară întreagă. Nu aşteptăm să ni se facă statui, că n-am dat cu mingea în poartă", a declarat Cristian Mungiu.

